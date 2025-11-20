Колосков о налоге на легионеров: «Лимит вводить надо, налоги – не надо. Зачем создавать искусственные проблемы?»

Вячеслав Колосков: я против любых поборов с клубов за игроков.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о предложении ввести налог на легионеров в РПЛ .

Ранее главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов предложил ввести налог на дополнительных легионеров в заявке .

«Мое мнение такое: лимит вводить надо, а никаких налогов вводить не надо. Это неправильно. Сегодня команда на восьмом месте, завтра – на первом, послезавтра – на одиннадцатом.

Нужен целый штат людей, которые будут все это считать. Для чего это нужно? Зачем создавать себе искусственные проблемы? С какой целью?

Дело в том, что клуб и так уже заплатил за игрока. Игрок приходит играть. Если это хороший игрок, на него приходит зритель. Зритель платит за билет. С этих доходов платятся налоги государству.

Короче говоря, я против любых поборов с клубов за игроков. Нужно восемь [легионеров] в заявке и пять на поле», – сказал Вячеслав Колосков.