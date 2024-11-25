Михаил Кержаков назвал фигурное катание самой токсичной средой: «Зашел комменты почитать – такая вакханалия. 500 комментариев к новости – что там может быть?»

Михаил Кержаков назвал фигурное катание самой токсичной средой.

– Говорят, что футбол – одна из самых токсичных сред. Это так?

– Я поспорю. Мне кажется, фигурное катание. Я пару раз в комменты зашел почитать, там такая вакханалия была...

На спортивных сайтах новости какие-то есть, там же смотришь, там какая-то новость, там 500 комментариев. Ты думаешь – что там может быть? – сказал вратарь «Зенита » Михаил Кержаков в выпуске программы «Каждый третий».