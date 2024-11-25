Михаил Кержаков назвал фигурное катание самой токсичной средой: «Зашел комменты почитать – такая вакханалия. 500 комментариев к новости – что там может быть?»
Михаил Кержаков назвал фигурное катание самой токсичной средой.
– Говорят, что футбол – одна из самых токсичных сред. Это так?
– Я поспорю. Мне кажется, фигурное катание. Я пару раз в комменты зашел почитать, там такая вакханалия была...
На спортивных сайтах новости какие-то есть, там же смотришь, там какая-то новость, там 500 комментариев. Ты думаешь – что там может быть? – сказал вратарь «Зенита» Михаил Кержаков в выпуске программы «Каждый третий».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ютуб-канал «Зенита»
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