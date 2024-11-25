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Юрий Бородавко: «Большунов очень эмоционально относится к поражениям, говорит: «Надо ехать домой, да и вообще заканчивать со спортом»

Тренер Юрий Бородавко рассказал об эмоциональной реакции Большунова на поражения.

Сегодня Александр Большунов выбыл в 1/4 финала конькового спринта на первом этапе Кубка России по лыжам в Вершине Теи.

«То состояние, в котором находится Александр, не позволяет ему выйти на более высокие скорости. Его нельзя изменить по одному щелчку пальцев. Нужно, чтобы прошло определенное время.

Зная самолюбие Большунова, он очень эмоционально относится ко всем поражениям и начинает говорить: «Надо ехать домой, да и вообще заканчивать со спортом». Но это всего лишь эмоции.

Я вижу, как он относится к тренировочному, восстановительному процессу. Александр пройдет это испытание, которое ему в очередной раз послано. Я уверен на 1000%, что он вернется в свои кондиции и мы увидим прежнего Большунова», – сказал Бородавко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
лыжные гонки
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