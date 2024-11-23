Сухой матч Сафонова за «ПСЖ», Конор виновен в сексуальном насилии, первый гол Головина, хет-трик Кейна, Тимощук лишен госнаград Украины и другие новости
1. Матвей Сафонов помог «ПСЖ» разгромить «Тулузу» в 12-м туре Лиги 1 – 3:0. У российского вратаря 3 матча на ноль из 5 игр в сезоне – уже больше, чем у Доннаруммы. Александр Головин забил первый гол в сезоне за «Монако» в матче с «Брестом» (3:2).
2. В стартовом матче 16-го тура РПЛ «Рубин» разгромил «Акрон» – 3:0. Даку сделал дубль, Фамейе забил с пенальти.
3. Конор Макгрегор признан виновным по делу о сексуальном насилии. Бойца приговорили к выплате штрафа в размере 248 тысяч евро.
4. НХЛ. «Питтсбург» продолжает падение – 1:4 от «Виннипега» с очередным голом Наместникова, Малкин отметился передачей, а Кросби – дракой.
5. НБА. 37+10+11 от Янниса помогли «Милуоки» обыграть «Индиану», «Голден Стэйт» одолел «Новый Орлеан» в гостях и другие результаты.
6. В КХЛ «Авангард» победил «Адмирал» (2:1), «Барыс» проиграл «Амуру» (0:3), минское «Динамо» уступило московскому «Динамо» (3:4), «Сибирь» одержала победу в матче с «Сочи» (4:2).
7. Гран-при Китая по фигурному катанию. Чиба выиграла короткую программу у женщин, Гленн – 2-я, Сумийоши – 3-я, Губанова – 11-я. У мужчин Сато лидирует после короткой программы, Шайдоров – 2-й, Сяо Хим Фа – 3-й. Короткую программу у пар выиграли Конти и Мачии, Фабьен Хазе и Володин – 2-е, Перейра и Мишо – 3-и. Гиньяр и Фаббри лидируют после ритм-танца, Лажуа и Лага – 2-е, Каррейра и Пономаренко – 3-и, Дэвис и Смолкин – 8-е.
8. Тренер «Зенита» и бывший капитан сборной Украины Анатолий Тимощук лишен госнаград Украины.
9. «Бавария» разгромила «Аугсбург» (3:0) в 11-м туре Бундеслиги. Все три гола забил Кейн, попутно побив рекорд Холанда.
10. Определились пары четвертьфиналистов Лиги наций. Испания сыграет с Нидерландами, Германия – с Италией, Франция – с Хорватией, Португалия – с Данией.
11. «Аль-Наср» Роналду проиграл «Аль-Кадисии» (1:2) в 11-м туре чемпионата Саудовской Аравии. Даже 911-й гол Криштиану не помог.
12. Кубок Содружества по биатлону. Латыпов выиграл в спринте у мужчин, Серохвостов – 2-й, Халили – 3-й, Логинов – 6-й. Дербушева победила у женщин, Резцова – 2-я, Миронова – 3-я.
13. Рендулич покинет СКА – он сыграл 6 матчей в этом сезоне. Петербуржцы выменяли форварда у «Сочи» в 2023-м.
14. «Формула-1» даст согласие на появление в чемпионате 11-й команды уже в 2026 году. Ее появлению поспособствовал уход из компании Майкла Андретти.
15. «Барселона» и Ямаль договорились о новом контракте на 6 лет, отступные – миллиард евро. Подпишут, когда вингеру исполнится 18 лет.
16. «Интер Майами» объявил об уходе Херардо Мартино с поста главного тренера по личным причинам. Уже есть инсайды, что его сменит Хавьер Маскерано.
17. Сборная России обыграла команду Туниса в овертайме в стартовом матче международного Fonbet Кубка Дружбы по баскетболу.
18. Пловчиху Евгению Чикунову больше не будут объявлять на российских стартах как «победительницу чемпионок Олимпиады».
Цитаты дня.
Карпин о Черданцеве: «Некомпетентные люди начинают делиться вкусовщиной – 8-9 лет назад я говорил им о том же прямо в лицо. Смотреть футбол и видеть его – разные вещи»
«Селтикс», верно?» «Бостон» побывал в Белом доме и встретился с Джо Байденом
Ховард о сборной США: «Ощущали ненависть к американцам на выездах. Фанаты соперников скандировали «Усама бен Ладен», освистывали гимн, но это лишь сплачивало нас»
Пеп о 115 нарушениях: «Если «Сити» понизят в классе, я останусь здесь, и в следующем году мы вернемся в Премьер-лигу. Я говорил это полгода назад и чувствую то же самое сейчас»
Ирина Роднина: «Медведева, Загитова, Щербакова и остальные – факиры на час. Полтора-два сезона и все»
Карпин об отношении к европейскому футболу в России: «Поменялся менталитет: люди думают, что «там» фантастика, а у нас все плохо. В 90-х никто ни перед кем не преклонялся»
Акинфеев о сленге: «Я не запоминаю. Криж... Кринж – есть такое слово, да? Скуф? И знать не хочу»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий