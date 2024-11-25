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Муравьева об эмоциях после оглашения оценок Акатьевой: «У меня сработала защитная реакция. Раз мне нельзя плакать, может, можно улыбнуться»

Фигуристка Муравьева объяснила свою реакцию после оглашения оценок Акатьевой.

Софья Муравьева заняла четвертое место на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге, Софья Акатьева стала пятой. Алина Горбачева одержала победу.

«Хотела разъяснить ситуацию, из-за которой возникли недопонимания у многих. После своего выступления я и вправду была очень расстроена из-за того, что опять накосячила и не выдала свой максимум, но я всем своим видом старалась не показывать этого и не плакать, я улыбалась и держала себя в руках как могла.

Дальше я сидела около «КиКа» и смотрела выступления девочек, которые выступали после. Потом поздравила Алинку, и она осталась вместе со мной смотреть. Мы с ней немного разговорились и не в полной мере следили за происходящим. Я и вправду была очень рада за нее, ведь каждый проходит через свои трудности...

Когда я увидела, что я снова четвертая, у меня сработала защитная реакция. Раз мне нельзя плакать, может, можно улыбнуться, посмеяться, порадоваться, хоть не своим победам, а чужим, и не портить им время радости, ведь рядом сидела Алина. Потом я увидела, как сильно расстроилась Соня Акатьева, и в раздевалке как смогла поддержала ее, мы с ней и вправду в очень хороших отношениях.

Я никому не желала и не желаю ничего плохого. Иногда очень сложно оценивать ситуацию с разных сторон, и когда находишься в моменте, в стрессовой ситуации не можешь заметить всего.

Да, я не всегда могу сдерживать эмоции, какие бы они ни были, хорошие или плохие, радостные или грустные. Я очень эмоциональный и искренний человек и понимаю, над чем еще надо работать...

Если кого-то обидела, прошу прощения! Всем добра!✊🏻❤️» – написала Муравьева.

Новая реальность в фигурке: экс-чемпионка Тутберидзе в слезах, возникла другая сила с ультра-си

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Софьи Муравьевой
logoСофья Акатьева
Алина Горбачева
Невский лед
logoсборная России
logoСофья Муравьева
женское катание
logoСерия Гран-при России
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