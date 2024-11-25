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Елена Вяльбе: «Исинбаева – предатель Родины. «Я номинальный майор» – какого хрена ты тогда ходила погоны эти получала?»

Елена Вяльбе назвала Елену Исинбаеву предателем Родины.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Исинбаева назвала номинальным свое звание майора.

«Я категорически не согласна с Леной. Я считаю, что она тоже предатель Родины. Если ты решила представлять нашу страну в МОК, как, сидя в Испании, ты представляешь Россию, не зная, что происходит внутри страны? Это все популизм некий.

«Я номинальный майор российской армии». Какого хрена ты тогда раньше ходила погоны эти получала, стояла рядом с министром ВС России, улыбалась? Наверняка какие-то получала дивиденды от этого. Что за бред-то? Просто скажи честно: «Да, я боюсь СВО, боюсь за своих детей». Развернулась и уехала. Мне кажется, тогда бы к ней люди по-другому относились.

Мне кажется, она такой человек, который может взять в любой момент билет и приехать домой. Вот прямо вообще предатель – конечно, нет. Но если я сейчас бы с ней встретилась, то руки, чтобы поздороваться, не подала бы», – сказала глава Федерации лыжных гонок России Вяльбе в интервью на Rutube-канале «Эмпатия Манучи».

«Зачем так говорить про страну, которая тебя кормила?» В России злятся на Исинбаеву – за слова о номинальном майоре

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
Политика
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