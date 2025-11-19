Почеттино не понравились вопросы о составе сборной США: «Может, мне стоит уйти в раздевалку, вернуться – и мы начнем заново? Я тренер сборной, а не уборщик»
Маурисио Почеттино остался недоволен вопросами журналиста после победы сборной США над командой Уругвая со счетом 5:1.
Аргентинец задействовал 71 футболиста за год с небольшим во главе американской команды. Сборная одержала 13 побед, потерпела 7 поражений, дважды сыграла вничью.
Когда ему задали вопрос на тему того, что в команде нет «постоянных игроков», аргентинец задал встречный вопрос: «А кто эти постоянные игроки?»
Пока репортер пытался уточнить вопрос, тренер перебил его: «Я к тому, что, может, нам стоит прервать пресс-конференцию, чтобы я ушел в раздевалку, вернулся сюда – и мы начали заново. Потому что звучит так, будто это мы проиграли 1:5. Я тренер сборной США, а не уборщик. Скажите, о каких постоянных игроках идет речь, потому что я не понимаю, что это значит».
Журналист сказал, что имел в виду «более опытных» футболистов.
Почеттино переспросил: «Каких? Каких? Нам нужно об этом поговорить, чтобы поздравить игроков. Я не знаю, слушают ли они пресс-конференцию, но если кто-то чувствует, что он не постоянный игрок, но при этом играет и выступает хорошо, то на его месте я был бы разочарован. Честно говоря, я устал и, возможно, не понимаю английского. Но я сильно разочарован первыми вопросами, потому что не понимаю – вы что хотите услышать в ответ?»