Ещенко перед матчем «Спартака» и ЦСКА: «Жду больше русских ребят, потому что командой руководит Романов. Зобнин может настроить пацанов»
Андрей Ещенко: жду больше русских в составе «Спартака» на матч с ЦСКА.
Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о предстоящем матче красно-белых в Мир РПЛ против ЦСКА, который пройдет 22 ноября.
– Что думаете о матче «Спартака» против ЦСКА? Может ли отставка Станковича завести красно‑белых?
– Я думаю, что это не повлияет. Это же дерби, только если с точки зрения состава.
Жду, что больше русских ребят будет играть, потому что командой руководит Вадим Романов. Тот же Роман Зобнин, потому что у него это не первое дерби. Он может настроить пацанов, команду.
Естественно, жду победу «Спартака», но будут выкладываться и те, и те, независимо от трудностей, – сказал Андрей Ещенко.
