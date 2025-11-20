Ещенко перед матчем «Спартака» и ЦСКА: «Жду больше русских ребят, потому что командой руководит Романов. Зобнин может настроить пацанов»

Андрей Ещенко: жду больше русских в составе «Спартака» на матч с ЦСКА.

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко высказался о предстоящем матче красно-белых в Мир РПЛ против ЦСКА, который пройдет 22 ноября.

– Что думаете о матче «Спартака» против ЦСКА? Может ли отставка Станковича завести красно‑белых?

– Я думаю, что это не повлияет. Это же дерби, только если с точки зрения состава.

Жду, что больше русских ребят будет играть, потому что командой руководит Вадим Романов . Тот же Роман Зобнин , потому что у него это не первое дерби. Он может настроить пацанов, команду.

Естественно, жду победу «Спартака », но будут выкладываться и те, и те, независимо от трудностей, – сказал Андрей Ещенко .