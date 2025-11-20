Колыванов о Соболеве: «Забивал бы больше в другой команде, в «Зените» трудно конкурировать с другими форвардами. Он хочет больше играть, приходил в клуб с определенными амбициями»

Колыванов о «Зените»: Соболев забивал бы больше в другом клубе.

Игорь Колыванов считает, что Александру Соболеву тяжело выиграть конкуренцию в «Зените ».

– Такой нападающий, как Соболев, наверное, в другой команде забил бы больше. Все-таки в «Зените» большая конкуренция, он не всегда выходил в основном составе. Наверное, ждут большего, ждут, что будет забивать и выручать, но пока не получается.

– Многие рассуждают о будущем Александра в «Зените». На ваш взгляд, сейчас он нужен питерской команде?

– Когда ты играешь всего 20-30 процентов в основном составе, не всегда получается быть в самой оптимальной форме. Тренировки тренировкам, а игры это совсем другое.

– Осталось 4 матча до зимнего перерыва. Что должен в них сделать Соболев, чтобы доказать нужность «Зениту»?

– Он уже второй год доказывает. Что сделать? Выходить и хорошо делать свою работу. На десять минут, двадцать минут, на полчаса. На сколько его главный тренер поставит. По-другому никак.

Соболева можно понять, человек, наверное, хочет больше играть, приходил в клуб с определенными амбициями. В команде есть еще два центральных нападающих, с которыми конкурировать достаточно сложно, – сказал экс-форвард «Болоньи».