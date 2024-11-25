Журавель о критике комментаторов от гендиректора «Пари НН»: «Любая реакция будет означать, что мы обиженки и нарциссы, а он крепкий профессионал своего дела»

Тимур Журавель ответил на критику директора «Пари НН» в адрес «Матч ТВ».

После игры с махачкалинским «Динамо» (0:0) в 16-м туре Мир РПЛ генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов раскритиковал работу комментаторов на матче.

«Все коллеги должны знать, что любая реакция на слова гендиректора «Пари НН» про комментаторов будет означать, что мы обиженки и нарциссы, а Давид Мелик-Гусейнов крепкий профессионал своего дела.

Поэтому откладываем в сторону свои тележеньки и идем работать», – написал комментатор «Матч ТВ» в телеграм-канале. Эту запись также репостнул комментатор Константин Генич.

Гендиректор «Пари НН» недоволен комментаторами «Матч ТВ»: «Вещатель должен пропагандировать приход болельщиков на стадион, а не уничтожать своими размышлизмами. Кто дал право на всю страну оценивать?»