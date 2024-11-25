«Mистер и миссис I». Трусова и Игнатов сделали парные татуировки на ногах

Александра Трусова и Макар Игнатов сделали парные татуировки на икрах ног.

У Игнатова – надпись «Mr I», у Трусовой – «Mrs I». Фигуристка опубликовала фото татуировок в телеграм-канале, добавив эмодзи сердца и бесконечности.

Фигуристы сыграли свадьбу 17 августа этого года.

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