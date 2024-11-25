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  • Нагучев о критике гендиректора «Пари НН»: «Моя профессия и Конституция дают мне право на мнение. 40 тысяч пустых кресел кричат, что вы плохо делаете работу. Кто дал право так распоряжаться клубом?»
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Нагучев о критике гендиректора «Пари НН»: «Моя профессия и Конституция дают мне право на мнение. 40 тысяч пустых кресел кричат, что вы плохо делаете работу. Кто дал право так распоряжаться клубом?»

Роман Нагучев отреагировал на критику со стороны генерального директора «Пари НН».

После игры с махачкалинским «Динамо» (0:0) в 16-м туре Мир РПЛ генеральный директор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов раскритиковал работу комментаторов.

На матче работал комментатор Роман Нагучев.

«С утра с удивлением обнаружил, что виноват в пустом стадионе в Нижнем Новгороде. Сейчас я в два следующих абзаца объясню, кто в этом виноват на самом деле, и пойду гулять с собакой.

В День Мамы клуб для привлечения зрителя выпустил черную форму с элементами кольчуги, чтобы напомнить про 1612 год, Минина, Пожарского, ополчение. И посмотреть на это пригласили Талеха Гамидова, который 22 ноября на Ural FC9 в полулегком весе техническим нокаутом Богибека Аминбоева из Узбекистана. Почетно.

Еще раз напомню, что матч «Пари НН» – «Динамо» Махачкала проходил в День Мамы и как бы подсказывал хозяевам, как именно привлечь зрителя на трибуны. Видимо, чтобы мои репортажи слушали больше людей, надо на игру «Шинник» – «Акрон» во вторник надеть кольчугу. Спасибо за совет.

Давид, вы восклицаете «кто дал мне право?» Собственно, моя профессия и Конституция РФ дают мне право высказывать мнение в той форме, в которой я посчитаю нужным.

В эфире я был достаточно корректен, но вы сами виноваты в том, что мне придется раскрыть свою мысль.

Сотрудник «Пари НН» – не я. Значит, не я, а вы обязаны «пропагандировать» (вот вы слово выбрали!) поход на ваш стадион, мне важно, чтобы эти 0:0 досмотрели по телеку как можно больше людей, я вообще-то отвечаю за ТВ-контент.

А за посещаемость отвечаете в том числе и вы. Вот пример: у вас в распоряжении единственный клуб города-миллионника, где обожают футбол, а есть два города Дортмунд и Гельзенкирхен, где в сумме не набирается и миллиона человек населения. Но на обоих стадионах каждые выходные 140 000 зрителей.

Мне приятно, что вы считаете меня повинным в том, что люди на вас не ходят и присылают «сотни смс», какой я ужасный.

Но, Давид, те «сотни смс» не говорят, что я плохо делаю свою работу, а вот сорок тысяч пустых кресел на вашем стадионе кричат, что вы плохо делаете свою. Кто дал вам право так распоряжаться клубом?» – написал Нагучев.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Романа Нагучева
logoРоман Нагучев
logoДинамо Махачкала
logoпремьер-лига Россия
Давид Мелик-Гусейнов
logoПари НН
телевидение
logoМатч ТВ
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