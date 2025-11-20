  • Спортс
  Черчесов о налоге на легионеров в РПЛ: «8-9 футболистов в заявке, а за последующих платить, пока их контракты не закончатся или их не продадут. Сумма зависит от места клуба в чемпионате»
Черчесов о налоге на легионеров в РПЛ: «8-9 футболистов в заявке, а за последующих платить, пока их контракты не закончатся или их не продадут. Сумма зависит от места клуба в чемпионате»

Станислав Черчесов высказался о предложении налога на легионеров в РПЛ.

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о возможных выплатах за наличие легионеров в составе команд РПЛ.

Ранее стало известно, что Черчесов предложил ввести налог на дополнительных иностранцев в заявке.

«У каждого клуба сейчас по 13 легионеров. С которыми подписаны контракты. Как с ними быть? Ты же за одну секунду их не продашь? Поэтому можно сделать абсолютно простую вещь.

Есть восемь или девять футболистов в заявке на сезон, а за каждого последующего надо платить по определенной схеме, пока их контракты не закончатся или пока их не продадут. При этом деньги от подобного налога на легионеров, естественно, пойдут на развитие детско-юношеского футбола и так далее.

В чем заключается суть схемы? Понятно, есть богатые клубы, а есть клубы победнее. И сумма налога должна зависеть от места, которое клуб займет по итогам чемпионата.

Грубо говоря, начинается чемпионат, и каждый клуб, если у него есть в заявке на сезон «лишние» легионеры, платит за них одинаково определенную сумму. А когда чемпионат заканчивается, в зависимости от его результатов, по которым рассчитываются спонсорские выплаты в РПЛ, команды с первого по пятое место доплачивают одну сумму за каждого легионера, команды, занявшие с шестого по десятое – другую сумму, с одиннадцатого по четырнадцатое тоже определенная сумма.

А клубы, финишировавшие на пятнадцатом и шестнадцатом месте, ничего не доплачивают, поскольку они вылетают в первую лигу по спортивному принципу.

Хотя бы год-два подобный переходный период нужно сделать. С одной стороны, зарабатывать деньги и отправлять их на детско-юношеский футбол. С другой стороны, помочь клубам плавно войти в новый лимит.

Потому что если его ввести сразу жестко, то команды будут терпеть убытки – им придется расставаться с определенным количеством легионеров, разрывая контракты, продавая их за гораздо меньшие деньги по сравнению с теми, за которые их покупали», – сказал Станислав Черчесов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Московский комсомолец»
лимит на легионеров
