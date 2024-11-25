Большунов не попал в призы в двух подряд гонках на Кубке России
Лыжник Александр Большунов не попал в призы в двух подряд гонках Кубка России.
Первый этап Кубка России проходит в Вершине Теи. 23 ноября Большунов занял 7-е место в классической «разделке», сегодня он выбыл в 1/4 финала конькового спринта.
19 ноября Большунов был 5-м в классической «разделке» на Кубке Хакасии.
В лыжах наступает сезон, в котором Большунова наконец победят?
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости