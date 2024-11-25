Большунов не попал в призы в двух подряд гонках на Кубке России

Лыжник Александр Большунов не попал в призы в двух подряд гонках Кубка России.

Первый этап Кубка России проходит в Вершине Теи. 23 ноября Большунов занял 7-е место в классической «разделке», сегодня он выбыл в 1/4 финала конькового спринта.

19 ноября Большунов был 5-м в классической «разделке» на Кубке Хакасии.

В лыжах наступает сезон, в котором Большунова наконец победят?