НФЛ. 12-я неделя. «Кливленд» сыграет с «Питтсбургом» и другие матчи
Национальная футбольная лига
Регулярный чемпионат
12-я неделя
22 ноября
24 ноября
Каролина – Канзас-Сити – 21:00
Индианаполис – Детройт – 21:00
Майами – Нью-Ингленд – 21:00
Нью-Йорк Джайентс – Тампа-Бэй – 21:00
25 ноября
Грин-Бэй – Сан-Франциско – 0.25
Лос-Анджелес Рэмс – Филадельфия – 4.20
26 ноября
Лос-Анджелес Чарджерс – Балтимор – 4.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, играющие дома, указаны первыми.
Восток АФК
Баффало 9–2 (+106)
Майами 4–6 (–40)
НЙ Джетс 3–8 (–38)
Нью-Ингленд 3–8 (–66)
Север АФК
Питтсбург 8–2 (+71)
Балтимор 7–4 (+63)
Цинциннати 4–7 (+1)
Кливленд 2–8 (–86)
Юг АФК
Хьюстон 7–4 (+22)
Индианаполис 5–6 (–14)
Теннесси 2–8 (–93)
Джексонвилл 2–9 (–108)
Запад АФК
Канзас-Сити 9–1 (+80)
ЛА Чарджерс 7–3 (+75)
Денвер 6–5 (+52)
Лас-Вегас 2–8 (–98)
Восток НФК
Филадельфия 8–2 (+80)
Вашингтон 7–4 (+65)
Даллас 3–7 (–106)
НЙ Джайентс 2–8 (–66)
Север НФК
Детройт 9–1 (+159)
Миннесота 8–2 (+74)
Грин-Бэй 7–3 (+37)
Чикаго 4–6 (+7)
Юг НФК
Атланта 6–5 (–30)
Тампа-Бэй 4–6 (+13)
Нью-Орлеан 4–7 (+2)
Каролина 3–7 (–143)
Запад НФК
Аризона 6–4 (+18)
ЛА Рэмс 5–5 (–26)
Сиэтл 5–5 (–8)
Сан-Франциско 5–5 (+28)
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