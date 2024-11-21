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НФЛ. 12-я неделя. «Кливленд» сыграет с «Питтсбургом» и другие матчи

С 22 по 26 ноября пройдут матчи 12-й недели регулярного чемпионата НФЛ.

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

12-я неделя

22 ноября

КливлендПиттсбург – 4:15

24 ноября

КаролинаКанзас-Сити – 21:00

ЧикагоМиннесота – 21:00

ХьюстонТеннесси – 21:00

ИндианаполисДетройт – 21:00

МайамиНью-Ингленд – 21:00

Нью-Йорк ДжайентсТампа-Бэй – 21:00

ВашингтонДаллас – 21:00

25 ноября

Лас-ВегасДенвер – 0.05

Грин-БэйСан-Франциско – 0.25

СиэтлАризона – 0.25

Лос-Анджелес РэмсФиладельфия – 4.20

26 ноября

Лос-Анджелес ЧарджерсБалтимор – 4.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, играющие дома, указаны первыми.

Восток АФК

  1. Баффало 9–2 (+106)

  2. Майами 4–6 (–40)

  3. НЙ Джетс 3–8 (–38)

  4. Нью-Ингленд 3–8 (–66)

Север АФК

  1. Питтсбург 8–2 (+71)

  2. Балтимор 7–4 (+63)

  3. Цинциннати 4–7 (+1)

  4. Кливленд 2–8 (–86)

Юг АФК

  1. Хьюстон 7–4 (+22)

  2. Индианаполис 5–6 (–14)

  3. Теннесси 2–8 (–93)

  4. Джексонвилл 2–9 (–108)

Запад АФК

  1. Канзас-Сити 9–1 (+80)

  2. ЛА Чарджерс 7–3 (+75)

  3. Денвер 6–5 (+52)

  4. Лас-Вегас 2–8 (–98)

Восток НФК

  1. Филадельфия 8–2 (+80)

  2. Вашингтон 7–4 (+65)

  3. Даллас 3–7 (–106)

  4. НЙ Джайентс 2–8 (–66)

Север НФК

  1. Детройт 9–1 (+159)

  2. Миннесота 8–2 (+74)

  3. Грин-Бэй 7–3 (+37)

  4. Чикаго 4–6 (+7)

Юг НФК

  1. Атланта 6–5 (–30)

  2. Тампа-Бэй 4–6 (+13)

  3. Нью-Орлеан 4–7 (+2)

  4. Каролина 3–7 (–143)

Запад НФК

  1. Аризона 6–4 (+18)

  2. ЛА Рэмс 5–5 (–26)

  3. Сиэтл 5–5 (–8)

  4. Сан-Франциско 5–5 (+28)

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sports
logoПиттсбург
logoКливленд
logoКаролина
logoКанзас-Сити
logoМиннесота
logoЧикаго
logoХьюстон
logoТеннесси
logoНью-Ингленд
logoНью-Йорк Джайентс
logoДетройт
logoМайами
logoИндианаполис
logoТампа-Бэй
logoЛас-Вегас
logoДенвер
logoДаллас
logoВашингтон
logoСиэтл
logoСан-Франциско
logoГрин-Бэй
logoЛос-Анджелес Рэмс
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logoФиладельфия
logoЛос-Анджелес Чарджерс
logoНФЛ
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