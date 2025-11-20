  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бет Мид: «Футбол меняется из-за климатических изменений. Игры отменяют из-за волн жары, тренировки переносят на закат, предупреждения о качестве воздуха становятся частью предматчевой подготовки»
5

Бет Мид: «Футбол меняется из-за климатических изменений. Игры отменяют из-за волн жары, тренировки переносят на закат, предупреждения о качестве воздуха становятся частью предматчевой подготовки»

Бет Мид: изменения климата влияют на футбол.

Бет Мид описала влияние климатических изменений на футбол.

«Я никогда не забуду, как вышла на поле в Швейцарии на Евро-2025. Воздух был тяжелым – не от давления и не от ожиданий, а от жары. В тот день было больше 30 °C. В легких появлялось жжение, казалось, что бежишь сквозь воду.

В лагере сборной Англии мы сделали все возможное для подготовки. Жилеты со льдом перед тренировками, дополнительные перерывы на питье, измененные разминки – вещи, которых еще несколько лет назад просто не существовало в футболе. На нашей базе в Цюрихе были криокамеры и напитки Slush Puppies, чтобы снижать температуру тела. На тренировках – ледяные полотенца, дополнительные паузы на отдых и постоянные напоминания о том, что надо пить воду. Чувствовалось, как тщательно штаб продумывал каждую мелочь. Но когда прозвучал стартовый свисток, никакой протокол уже не мог изменить того факта, что климат сам по себе изменился.

Темп игры снизился. Восстановление занимало больше времени. Каждый спринт, каждый отбор отнимали чуть больше сил. Мы в итоге выиграли турнир – стали чемпионками Европы во второй раз подряд. Но с поля я ушла не только с медалью. Я ушла с осознанием того, что игра, которую я люблю, которая дала мне все, уже сейчас меняется под влиянием климата.

Это не что-то из далекого будущего. Это происходит прямо сейчас – на тренировочных полях, на стадионах и в сообществах по всему миру. Матчи отменяют из-за волн жары. Тренировки переносят на рассвет или закат. Предупреждения о качестве воздуха становятся частью предматчевой подготовки.

Спортсмены привыкли адаптироваться – это наша работа. Но адаптация нужна сейчас всем нам перед лицом изменения климата», – отметила форвард сборной Англии.

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?25130 голосов
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Guardian
logoсборная Англии жен
Чемпионат Европы по футболу среди женщин
Экология
женский футбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-футболистка «Челси» Алуко вошла в Зал славы английского футбола. Бартон сравнивал ее со Сталиным за работу экспертом на ТВ, она выиграла суд
14 ноября, 14:01
Футболистка «Арсенала» Келли: «Я играла в командах, где был «клуб толстушек». Они сильно теряли в весе и становились очень несчастными и зацикленными»
27 сентября, 05:39
Вигман признана лучшим тренером года по версии France Football. Она выиграла Евро со сборной Англии
22 сентября, 19:44
Главные новости
Прокуратура Тулузы начала проверку жеста Деннума в адрес Эбоно из «Гавра» на предмет расизма: «Нужно бороться с преступлениями, подрывающими ценности нашей республики»
вчера, 21:38
Садьо Мане: «Роналду – пример для подражания для каждого футболиста. Я никогда не видел таких игроков»
вчера, 20:59
«Росарио Сентраль» Ди Марии признан чемпионом лиги Аргентины – титул учредили сегодня на заседании исполкома
вчера, 20:54Фото
Руни о Кейне: «Напоминает Криштиану в молодости. Иногда он бьет под безумным углом, и ты думаешь: «Зачем?» Можно попросить пас – ему все равно, он пробьет снова»
вчера, 20:31
Жоан Лапорта: «Возвращение Месси в «Барселону» в качестве игрока нереалистично. Мы работаем над проектом для будущего, и если ты живешь прошлым, то почти не двигаешься вперед»
вчера, 20:19
Президент «Ливерпуля» Вернер: «Виртц поразительно талантлив. Возможно, он выиграет «Золотой мяч». Когда есть шанс взять такого игрока, надо его использовать»
вчера, 20:10
Сыграйте в игру детства и получите ретрофутболку любимой легенды!
вчера, 20:00Тесты и игры
«Локомотив» продаст или отдаст в аренду Сарвели, Салтыкова и Годяева («Чемпионат»)
вчера, 19:18
Мовсесьян об академии «Спартака»: «Хотим единую методику и играть в интеллектуальный футбол имени Черенкова. Чтобы переоделись – и все равно видно, кто из двух команд «Спартак»
вчера, 19:09
Губерниев о «Спартаке»: «Должны назначить российского тренера. Есть Шалимов, Юран, Карпин свободен. Но если Романов удержит шапку Мономаха и взойдет на трон, все может быть хорошо»
вчера, 18:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Локо» умеет здорово играть вторым номером против фаворитов и может зацепиться за победу в матче с «Краснодаром». Наумов об игре РПЛ
24 минуты назад
Ташуев о лимите на тренеров: «Среди иностранцев надо брать не кого попало, а тех, кто оставит след в нашем футболе»
39 минут назад
Руни считает, что Кейн будет величайшим английским игроком: «Просто исходя из его голов и выступлений. И он побьет рекорд по матчам за сборную»
вчера, 22:06
«Сити» скоро начнет переговоры с Фоденом о продлении контракта. В случае с Родри «горожане» сперва хотят посмотреть на его восстановление от травмы (Daily Mail)
вчера, 21:56
Лапочкин о назначении Карасева на игру «Спартак» – ЦСКА: «Кто, если не он? Сергей обрел форму, которой у него не было два года, последние игры провел на очень высоком уровне. И опыт огромный»
вчера, 21:43
Мостовой о Головине: «Не люблю давать советы, потому что их никто не слушает. Он пожертвовал хорошим футболом ради наград, но трофеев почти нет – и не будет, если останется в «Монако»
вчера, 21:14
Головин о 5:0 с Саудовской Аравией на ЧМ-2018: «На нас обвалился негатив, что мы плохо сыграли в контрольных матчах. И за одну игру мы развернули всю страну в противоположную сторону»
вчера, 19:59
Вингер «Брентфорда» Карвалью пропустит остаток сезона из-за травмы «крестов»
вчера, 19:46
«МЮ» почтил память экс-басиста The Stone Roses Гари Маунфилда, умершего в 63 года: «Клуб был частью его ДНК»
вчера, 19:33
Ули Хенесс: «Кейн на одном уровне с Гердом Мюллером и Левандовским, у него топовые показатели. И мне нравится, что поначалу Харри просто ждал мяча в штрафной, а теперь стал плеймейкером»
вчера, 18:15