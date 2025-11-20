Бет Мид: «Футбол меняется из-за климатических изменений. Игры отменяют из-за волн жары, тренировки переносят на закат, предупреждения о качестве воздуха становятся частью предматчевой подготовки»

Бет Мид: изменения климата влияют на футбол.

Бет Мид описала влияние климатических изменений на футбол.

«Я никогда не забуду, как вышла на поле в Швейцарии на Евро-2025. Воздух был тяжелым – не от давления и не от ожиданий, а от жары. В тот день было больше 30 °C. В легких появлялось жжение, казалось, что бежишь сквозь воду.

В лагере сборной Англии мы сделали все возможное для подготовки. Жилеты со льдом перед тренировками, дополнительные перерывы на питье, измененные разминки – вещи, которых еще несколько лет назад просто не существовало в футболе. На нашей базе в Цюрихе были криокамеры и напитки Slush Puppies, чтобы снижать температуру тела. На тренировках – ледяные полотенца, дополнительные паузы на отдых и постоянные напоминания о том, что надо пить воду. Чувствовалось, как тщательно штаб продумывал каждую мелочь. Но когда прозвучал стартовый свисток, никакой протокол уже не мог изменить того факта, что климат сам по себе изменился.

Темп игры снизился. Восстановление занимало больше времени. Каждый спринт, каждый отбор отнимали чуть больше сил. Мы в итоге выиграли турнир – стали чемпионками Европы во второй раз подряд. Но с поля я ушла не только с медалью. Я ушла с осознанием того, что игра, которую я люблю, которая дала мне все, уже сейчас меняется под влиянием климата.

Это не что-то из далекого будущего. Это происходит прямо сейчас – на тренировочных полях, на стадионах и в сообществах по всему миру. Матчи отменяют из-за волн жары. Тренировки переносят на рассвет или закат. Предупреждения о качестве воздуха становятся частью предматчевой подготовки.

Спортсмены привыкли адаптироваться – это наша работа. Но адаптация нужна сейчас всем нам перед лицом изменения климата», – отметила форвард сборной Англии.