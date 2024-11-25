НБА. «Бостон» примет «Клипперс», «Денвер» встретится с «Нью-Йорком» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

«Бостон » и «Клипперс » попробуют продлить свои победные серии в 5 матчей. «Денвер » сыграет с «Нью-Йорком ». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.