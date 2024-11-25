«Приехали люди ниже ростом сидячей собаки. Не хочется обзывать, но так и есть». Кузнецов о соперниках сборной России
В ноябре сборная России разгромила в товарищеских матчах Бруней (11:0) и Сирию (4:0).
«Это большая проблема. Я всегда говорил, что если ты играешь с соперниками из топ-10 – Англия, Франция, Италия, Германия, Испания – ты растешь, видишь свои недочеты и всегда можешь работать над ними. Это же относится и к клубному футболу.
Сейчас вы видите с кем мы играем. Это смешно. Я посмотрел пять минут: приехали люди ниже ростом сидячей собаки. Не хочется обзывать, но так и есть. Как мы увидим свои игровые проблемы? Мы поиздевались над ними, все довольны, радуются. Чему?
Хорошо, что есть игры, но не такие же, не с такими соперниками. Другое дело, что с нами не хотят играть. Это проблема, все упирается в это. У нас однозначно будет провал из-за неучастия в международных турнирах», – сказал бывший защитник сборной России и главный тренер 2Drots.
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