«Приехали люди ниже ростом сидячей собаки. Не хочется обзывать, но так и есть». Кузнецов о соперниках сборной России

Дмитрий Кузнецов недоволен низким уровнем соперников сборной России.

В ноябре сборная России разгромила в товарищеских матчах Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

«Это большая проблема. Я всегда говорил, что если ты играешь с соперниками из топ-10 – Англия, Франция, Италия, Германия, Испания – ты растешь, видишь свои недочеты и всегда можешь работать над ними. Это же относится и к клубному футболу.

Сейчас вы видите с кем мы играем. Это смешно. Я посмотрел пять минут: приехали люди ниже ростом сидячей собаки. Не хочется обзывать, но так и есть. Как мы увидим свои игровые проблемы? Мы поиздевались над ними, все довольны, радуются. Чему?

Хорошо, что есть игры, но не такие же, не с такими соперниками. Другое дело, что с нами не хотят играть. Это проблема, все упирается в это. У нас однозначно будет провал из-за неучастия в международных турнирах», – сказал бывший защитник сборной России и главный тренер 2Drots .