Глава FFF о поездке Мбаппе в Дубай: «Килиан подвергается немыслимому вмешательству в личную жизнь. Может, дадим ему немного свободы? Сборная отпустила его в «Реал»

Филипп Диалло: Мбаппе подвергается немыслимой форме вмешательства в личную жизнь.

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Филипп Диалло высказался о поездке Килиана Мбаппе в Дубай после отъезда из расположения сборной.

Ранее француз пропустил последний отборочный матч ЧМ-2026 с Азербайджаном (3:1) из-за воспаления правого голеностопа. Сообщалось, что форвард вернулся в «Реал». Стоит отметить, что Франция уже обеспечила себе выход на чемпионат, победив в матче с Украиной (4:0).

Позднее стало известно , что вместо возвращения в Мадрид, Мбаппе провел несколько дней в дубайском отеле Atlantis The Royal, а также посетил местный падел-клуб.

«Врачи сборной Франции указали на воспаление в его лодыжке. Учитывая незначительную травму и матч в Азербайджане (3:1), который уже не имел никакого спортивного значения, была принята мера предосторожности, и он был отпущен обратно в клуб. С того момента задачей «Реала » было провести дополнительные обследования и обсудить с ним этот вопрос. Сборная Франции больше не имела к этому отношения.

Мы видели, что Дидье Дешам полностью поменял стартовый состав по сравнению с предыдущим матчем, по-моему, это первый случай. Так что, даже если бы Килиан был доступен, он мог бы не выйти в стартовом составе или вообще не появиться на поле. Поэтому для меня это не проблема.

Я хотел бы выразить полную поддержку Килиану Мбаппе, потому что сейчас, и это уже не первый раз, он подвергается немыслимой форме вмешательства в личную жизнь. Он молодой человек, который из-за своей огромной славы больше не может свободно передвигаться, появляться на публике, заниматься своими делами, как все остальные. Я видел, что некоторые фотографировали бирки на его багаже… Может быть, мы дадим ему немного свободы и возможность немного вздохнуть в его и без того чрезвычайно насыщенной жизни, надеясь, что он будет в лучшей форме, когда понадобится нам, а именно к чемпионату мира?

Никто не выше сборной Франции. Сборная Франции превыше всего», – сказал Диалло.