Быстров о том, кто должен тренировать «Спартак»: «Спаллетти, когда был свободен, – идеальный вариант, он знает, как побеждать в чемпионате России. Может, «воскресить» Хиддинка?»

Владимир Быстров считает, что Лучано Спаллетти мог бы тренировать «Спартак».

«Когда Спаллетти был свободен, это был идеальный тренер для «Спартака». Он знает, как побеждать в чемпионате России. Самый оптимальный вариант. Пригласить Личку? Вы что, издеваетесь? Конечно не надо. Может, «воскресить» Хиддинка в нашем футболе?», – заявил бывший футболист в шоу «О, родной футбол» на ВидеоСпортсе’‘ .