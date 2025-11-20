Быстров о том, кто должен тренировать «Спартак»: «Спаллетти, когда был свободен, – идеальный вариант, он знает, как побеждать в чемпионате России. Может, «воскресить» Хиддинка?»
Владимир Быстров считает, что Лучано Спаллетти мог бы тренировать «Спартак».
«Когда Спаллетти был свободен, это был идеальный тренер для «Спартака». Он знает, как побеждать в чемпионате России. Самый оптимальный вариант. Пригласить Личку? Вы что, издеваетесь? Конечно не надо. Может, «воскресить» Хиддинка в нашем футболе?», – заявил бывший футболист в шоу «О, родной футбол» на ВидеоСпортсе’‘.
Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?25130 голосов
Он прав
Зря он бросает «Динамо»
И зачем вообще соглашался совмещать?
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: ВидеоСпортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости