  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Роналду забил 912-й и 913-й голы в карьере. У форварда 6 мячей в 5 последних матчах за «Аль-Наср» и Португалию
48

Роналду забил 912-й и 913-й голы в карьере. У форварда 6 мячей в 5 последних матчах за «Аль-Наср» и Португалию

Криштиану Роналду забил 912-й гол в карьере.

Нападающий «Аль-Насра» поразил ворота «Аль-Гарафы» на 46-й минуте игры 5-го тура Лиги чемпионов Азии (3:0, второй тайм). Это был 777-й гол Роналду в клубной карьере. За сборную у него 135 мячей.

На 64-й минуте португалец отличился еще раз.

Стоит отметить, что в пяти последних матчах за «Аль-Наср» и сборную Португалии Криштиану забил 6 раз. 

Подробную статистику 39-летнего футболиста можно найти здесь.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoЛига чемпионов Азии Элита
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Гарафа
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Роналду об 1:0 в азиатской ЛЧ: «Важная победа. Вперед, «Аль-Наср»!»
1022 октября, 18:57
Роналду после победы «Аль-Насра» над «Аль-Райяном» в азиатской ЛЧ: «Тяжелый труд окупается. Идем дальше!»
51 октября, 03:25Фото
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Даниил Чалов о зарплатах в ФНЛ: «От 100 до 350 тысяч рублей в месяц – больше мне никогда не платили. Мама еще спросила: «А что, тебе реально за футбол платить будут? Тысяч 40 хоть есть?»
517 минут назад
Черчесов о продолжении работы в Казахстане: «Игроков «покусываю» в раздевалке, но проблем с ними нет. Придет новый начальник – сядем напротив друг друга и посмотрим, что выйдет»
632 минуты назад
Дмитрий Губерниев: «Спартак» превратился в середняка РПЛ. ЦСКА недорабатывает с точки зрения набора очков, игра оставляет желать лучшего»
1635 минут назад
«Брест» в шаге от истории – доведите до хэппи-энда
вчера, 17:00Спецпроект
На Бендтнера и другого экс-футболиста напали с ножом в Нью-Йорке. Знакомый Никласа попал в больницу с повреждениями лица, нападавший обвиняется в покушении на убийство
1149 минут назад
Виртц – главная цель «Баварии». Мюнхенцы готовы заплатить более 100 млн евро за хавбека «Байера»
1554 минуты назад
«Эдегор больше Холанда понравился. Эрлинг в первом матче пешком ходил». Алип об игре против Норвегии
12сегодня, 16:30
Компани о «ПСЖ»: «Многие игроки достигнут уровня Месси, Неймара, Ибрагимовича в ближайшие годы. У них отличный состав и тренер мирового класса»
13сегодня, 16:07
«Сафонов станет лучшим вратарем мира, если продолжит работать так же. Он может даже выиграть «Золотой мяч» и добиться большего, чем Яшин». Олусегун о вратаре «ПСЖ»
32сегодня, 15:51
Де Брюйне не уверен, что останется в «Сити»: «Я отложил переговоры, получив травму. Они будут, а если нет – это мой последний год. Никакой спешки, хочу вернуться на поле и вновь стать собой»
19сегодня, 15:48
Ко всем новостям
Последние новости
Энрике про Сафонова в составе «ПСЖ»: «Хочу, чтобы все игроки были готовы к каждой игре. Это цель на текущий сезон и на все последующие»
15 минут назад
Аспас – защитнику «Барсы» Мартину после неудаления в конце 1-го тайма: «Тренер заменил тебя, увидев, что ты на мне сфолил». Жерар ответил форварду «Сельты»: «Несерьезное нарушение»
6 минут назад
Якубко про 11:0 России с Брунеем: «Издевательство над людьми, которые не могли выйти со своей половины. Можно было просто 11 человек с улицы взять. Не знаю, есть ли смысл в таких матчах»
944 минуты назад
«Аль-Наср» зашел в киберспорт и подписал чемпиона мира по FC 24
45 минут назадКиберспорт
Мичел признан тренером месяца в Ла Лиге – он опередил Симеоне и Альгуасиля. «Жирона» выиграла 3 матча подряд
2сегодня, 16:34
Аршавин о сборной в 2024-м: «С командами вроде Брунея можно максимум раз в год играть, иначе будет фарс. Перспективы на следующий год туманны, все зависит от ситуации»
3сегодня, 16:18
Мостовой о работе в «Динамо»: «Если Личка пригласит своим помощником, конечно, соглашусь. Рассматриваю любые варианты в РПЛ»
6сегодня, 16:15
Лига чемпионов Азии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Гарафы», «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Кванчжу» в среду
1сегодня, 16:01Live
Роберт Левандовски: «Нападающий и вратарь могут сделать разницу из ничего – эти амплуа требуют иного характера, чем другие. Форвард должен быть эгоистичным в каком-то смысле»
8сегодня, 15:59
Александр Черников: «Иностранцы – большие провокаторы, особенно латиноамериканцы – вспыльчивые и агрессивные. Меня это не бесит, сам иногда провоцирую»
7сегодня, 15:30