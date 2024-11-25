Роналду забил 912-й и 913-й голы в карьере. У форварда 6 мячей в 5 последних матчах за «Аль-Наср» и Португалию

Криштиану Роналду забил 912-й гол в карьере.

Нападающий «Аль-Насра » поразил ворота «Аль-Гарафы» на 46-й минуте игры 5-го тура Лиги чемпионов Азии (3:0, второй тайм). Это был 777-й гол Роналду в клубной карьере. За сборную у него 135 мячей.

На 64-й минуте португалец отличился еще раз.

Стоит отметить, что в пяти последних матчах за «Аль-Наср» и сборную Португалии Криштиану забил 6 раз.

Подробную статистику 39-летнего футболиста можно найти здесь .