Роналду забил 912-й и 913-й голы в карьере. У форварда 6 мячей в 5 последних матчах за «Аль-Наср» и Португалию
Криштиану Роналду забил 912-й гол в карьере.
Нападающий «Аль-Насра» поразил ворота «Аль-Гарафы» на 46-й минуте игры 5-го тура Лиги чемпионов Азии (3:0, второй тайм). Это был 777-й гол Роналду в клубной карьере. За сборную у него 135 мячей.
На 64-й минуте португалец отличился еще раз.
Стоит отметить, что в пяти последних матчах за «Аль-Наср» и сборную Португалии Криштиану забил 6 раз.
Подробную статистику 39-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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