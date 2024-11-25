Винисиус пропустит около месяца из-за травмы бедра. Вингер «Реала» провел полный матч с «Леганесом»

Винисиус Жуниор пропустит около месяца из-за травмы.

«Реал » сообщил о проведенном обследовании, по итогам которого у бразильца выявлена травма бицепса бедра левой ноги.

Винисиус провел полный матч против «Леганеса » (3:0) в 14-м туре Ла Лиги , но после игры футболист пожаловался на дискомфорт.

Как сообщает Marca, футболист пропустит около месяца из-за повреждения.

В нынешнем сезоне Винисиус провел 13 матчей в Ла Лиге, забил 8 мячей и сделал 5 передач.