Винисиус пропустит около месяца из-за травмы бедра. Вингер «Реала» провел полный матч с «Леганесом»
Винисиус Жуниор пропустит около месяца из-за травмы.
«Реал» сообщил о проведенном обследовании, по итогам которого у бразильца выявлена травма бицепса бедра левой ноги.
Винисиус провел полный матч против «Леганеса» (3:0) в 14-м туре Ла Лиги, но после игры футболист пожаловался на дискомфорт.
Как сообщает Marca, футболист пропустит около месяца из-за повреждения.
В нынешнем сезоне Винисиус провел 13 матчей в Ла Лиге, забил 8 мячей и сделал 5 передач.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Реала»
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