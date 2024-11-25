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НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Флоридой», «Тампа» примет «Колорадо», «Филадельфия» против «Вегаса»

«Вашингтон» в гостях сыграет с «Флоридой» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Рейнджерс» примут «Сент-Луис», «Каролина» встретится с «Далласом», «Миннесота» проведет матч с «Виннипегом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
результаты матчей
logoНХЛ
logoФиладельфия
logoКаролина
logoДаллас
logoВегас
logoФлорида
logoВашингтон
logoСент-Луис
logoТампа-Бэй
logoКолорадо
logoРейнджерс
logoМиннесота
logoВиннипег
logoЛос-Анджелес
logoСиэтл
logoНэшвилл
logoОттава
logoКалгари
logoАнахайм
logoСан-Хосе
logoНью-Джерси
logoАйлендерс
logoДетройт
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