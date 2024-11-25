НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Флоридой», «Тампа» примет «Колорадо», «Филадельфия» против «Вегаса»

«Вашингтон» в гостях сыграет с «Флоридой» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Рейнджерс » примут «Сент-Луис », «Каролина » встретится с «Далласом», «Миннесота » проведет матч с «Виннипегом». НХЛ Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское. Таблица НХЛ Статистика НХЛ