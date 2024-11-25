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Министр спорта Дегтярев о визите в Пхеньян: «Мы придаем большое значение развитию сотрудничества с КНДР»

Министр спорта Михаил Дегтярев заявил о большом значении сотрудничества с КНДР.

Ранее Дегтярев прибыл с визитом в Пхеньян, где посетил, в частности, местные спортивные объекты по футболу, тхэквондо, баскетболу, волейболу, настольному теннису, тяжелой атлетике, плаванию.

«Провел официальные переговоры с министром спорта КНДР товарищем Ким Иль Гуком. Встреча состоялась во Дворце съездов Мансудэ столицы КНДР Пхеньяна. Мы придаем большое значение развитию спортивного сотрудничества и конструктивного диалога с КНДР.

Подтверждением беспрецедентно высокого уровня отношений между нашими странами является подписание главами наших государств договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Как отметил президент России Владимир Владимирович Путин: «Наши страны искренне заинтересованы в дальнейшем, самом активном развитии сотрудничества». Подписан и успешно реализуется план по развитию спортивного сотрудничества до 2026 года.

В этом году в России состоялись совместные учебно-тренировочные мероприятия по 5 видам спорта: боксу, спортивной борьбе, синхронному плаванию, художественной гимнастике, фигурному катанию. В декабре в Красноярске запланированы сборы по хоккею среди женских команд. Летом в Москве национальные женские команды по футболу сыграли товарищеские матчи.

Кроме того, спортсмены из Кореи активно участвуют в соревнованиях на территории России. Рады были приветствовать корейских атлетов на I зимних Международных спортивных играх «Дети Приморья», на Играх БРИКС и VIII Международных играх «Дети Азии». Также спортсмены из КНДР стали участниками I Международных студенческих летних игр «Молодость Приморья» во Владивостоке. Передал своему корейскому визави фотоальбом этих игр. <...>

После проведения переговоров вместе с товарищем Ким Иль Гуком подписали протокол спортивных обменов на 2025 год. Документ включает обмен опытом по развитию отрасли физической культуры, в том числе в области спортивной науки, образования, а также проведение сборов по 13 видам спорта. 9 мероприятий запланировано в России и столько же в КНДР. Предложил начиная с 2025 года проводить Российско-Корейские летние игры с периодичностью раз в два года (поочередно в России и Корее). В программу Игр готовы включить не менее 10 видов спорта. Корейская сторона поддержала наше предложение.

Пригласил юных атлетов из КНДР принять участие в Играх Благоверного князя Александра Невского в 2025 году в Санкт-Петербурге. Ким Иль Гук в своем обращении пригласил наших спортсменов принять участие в Пхеньянский международном марафоне и молодежном турнире по настольному теннису», – рассказал Дегтярев в своем телеграм-канале.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
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Министерство спорта России
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