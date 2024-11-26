Каррагер о словах Салаха про контракт с «Ливерпулем»: «Это эгоистично, я разочарован. Сейчас важнее победа в АПЛ, а не будущее Мохамеда, Трента или ван Дейка»

Джейми Каррагер раскритиковал Мохамеда Салаха за слова о будущем в «Ливерпуле».

После матча с «Саутгемптоном» (3:2) вингер «Ливерпуля» заявил , что еще не получал предложений о продлении контракта: «Разочарован. Я скорее вне клуба, чем в нем».

«Сейчас, очевидно, существует большая разница в оценке – в том, как себя оценивают Мо Салах и его агент, будь то финансовый аспект или срок контракта, и как его оценивает «Ливерпуль ».

Итак, «Ливерпуль» пока не предлагал контракт потому, что Салах ответит отказом, поэтому они все еще ведут переговоры. Я отчаянно хочу, чтобы они пошли друг другу навстречу, но должен сказать, что Салах меня очень разочаровал. Он дал интервью вчера после игры, и оно вышло сегодня.

Мы все прекрасно знаем, включая, конечно, местных репортеров в Ливерпуле, что Мо Салах за семь лет в клубе дважды появлялся в микст-зоне – это его право, это совершенно нормально. Но он решил выйти в третий раз на выезде к «Саутгемптону» после победы «Ливерпуля».

Сейчас для «Ливерпуля» в этом сезоне важнее всего не будущее Мо Салаха , Вирджила ван Дейка или Трента Александер-Арнолда . Важнее всего победа «Ливерпуля» в АПЛ .

Это важнее, чем любой из этих игроков, и если он продолжает давать такие комментарии или его агент публикует загадочные твиты, то это эгоистично. Это значит, что он думает о себе, а не о клубе», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».