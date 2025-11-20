Дмитрий Булыкин: «Идея ограничить количество иностранных тренеров – перебор. С легионерами-футболистами у Дегтярева правильная позиция – ее нужно придерживаться»

Дмитрий Булыкин: ограничить количество иностранных тренеров – перебор.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о встрече министра спорта РФ Михаила Дегтярева с членами правления Объединения отечественных тренеров.

«Хорошо, что Дегтярев встречается с профессионалами и находит общую точку зрения, чтобы была польза для нашего футбола, мы прогрессировали. В этом плане здорово, что высказываются идеи.

Но идея ограничить количество иностранных тренеров – это уже перебор.

А вот с легионерами-футболистами у министра правильная позиция. Ее нужно придерживаться и не отходить от нее», – сказал Дмитрий Булыкин .