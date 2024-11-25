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Ротенберг о «России 25» на Кубке Первого канала: «Собираем звездный коллектив: чемпионы ОИ, ЧМ, молодые ребята. Хоккей высшего уровня интересен подавляющему большинству населения»

Роман Ротенберг высказался об участии «России 25» в Кубке Первого канала.

Турнир пройдет с 12 по 15 декабря на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. В нем примут участие команда «Россия 25», сборная легионеров КХЛ, а также команды Беларуси и Казахстана.

«Сегодня публикуем расширенный состав сборной «России 25», с которым наш штаб будет работать на Кубке Первого канала.

Собираем звездный коллектив: в нем есть как олимпийские чемпионы, чемпионы мира, так и совсем молодые ребята 2005 года рождения, но мы зовем их в сборную не авансом. Они уже лидеры своих клубов и восходящие звезды КХЛ.

Средний возраст команды – 25 лет. В расширенном составе есть представители 14 клубов КХЛ. Нас ждут интересные матчи с очень сильными соперниками. Сделаем все, чтобы порадовать зрителей ярким атакующим хоккеем и результатом!

Вызов в сборную для каждого игрока будет настоящим стимулом для дальнейшего развития и возможностью в очередной раз проявить свои лучшие качества на международном турнире.

Хоккей национальных сборных – это всегда хоккей высшего уровня. Сборными России всех возрастов интересуются не только болельщики клубов, но и подавляющее большинство населения России. Это значит, что внимание к Кубку Первого канала будет повышенным, матчи покажут на главном федеральном канале страны.

Для обмена опытом и консультации с тренерским штабом сборной мы приглашаем на наш турнир нескольких главных тренеров клубов КХЛ: Андрея Разина, Игоря Никитина, Анвара Гатиятулина и Виктора Козлова», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Кузнецов, Демидов, Грицюк, Глотов, Набоков, Хайруллин, Плешков, Зайцев, Педан – в составе «России 25» на Кубок Первого канала

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoАк Барс
logoВиктор Козлов
сборная России U25
logoАнвар Гатиятулин
logoРоман Ротенберг
logoАндрей Разин
logoСалават Юлаев
logoСКА
logoМеталлург Мг
logoКубок Первого канала
телевидение
logoЛокомотив
logoКХЛ
logoИгорь Никитин
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