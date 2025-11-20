  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Колобков о пиве на стадионах: «Не стал бы говорить, что оно стимулирует агрессивное поведение. Подавляющее большинство болельщиков – абсолютно нормальные люди»
29

Колобков о пиве на стадионах: «Не стал бы говорить, что оно стимулирует агрессивное поведение. Подавляющее большинство болельщиков – абсолютно нормальные люди»

Павел Колобков: не сказал бы, что пиво стимулирует агрессивное поведение фанатов.

Экс-министр спорта России Павел Колобков высказался о возможном возвращении продажи пива на стадионы.

«Ничего плохого в возвращении пива на стадионы я не вижу. Такой законопроект существовал еще много лет назад. Когда я был министром, мы разрешили продажу и рекламу пива во время чемпионата мира в 2018 году. К сожалению, не смогли расширить это и на внутренние турниры. Молодцы те, кто смогли найти убедительные аргументы.

Продажа пива – историческая, традиционная составляющая футбольного боления. Это нормально, но я бы установил некоторые ограничения. Есть хороший пример Великобритании. Я был на нескольких английских стадионах, и там пиво продается до начала матча, во время перерыва и после игры. Возможно, стоило бы установить такой же регламент. Это не должно превращаться в постоянное употребление алкоголя.

Да, футбольные фанаты отличаются от поклонников других видов спорта. Во многих странах есть традиция жечь фаеры, которую я не поддерживаю. Человек, который хочет выпить, всегда найдет возможность это сделать до матча или пронести с собой на стадион. Вопрос ведь не в употреблении пива, а в поведении фанатов.

В отношении тех, кто нарушает общественный порядок, всегда будут применяться административные меры. Говорить о том, что пиво стимулирует агрессивное поведение, я бы не стал. Подавляющее большинство болельщиков – абсолютно нормальные люди. Конечно, неприятные инциденты иногда случаются, но из-за нескольких человек нельзя не продавать пиво всем остальным», – сказал Колобков.

Карпин ушел из «Динамо» – как вам решение?25130 голосов
Он правВалерий Карпин
Зря он бросает «Динамо»Динамо Москва
И зачем вообще соглашался совмещать?Сборная России по футболу
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
алкоголь и спорт
болельщики
logoпремьер-лига Россия
logoпремьер-лига Англия
logoЧМ-2018 FIFA
Политика
logoПавел Колобков
стадионы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Роднина о пиве на стадионах: «Если это самое интересное у нас в спорте, а в футболе не умеют зарабатывать по-другому, надо возвращать, наверное»
19 ноября, 15:37
Журова о пиве на стадионах: «Исключали продажу по соображениям опасности для здоровья граждан. Докажите, что людям ничего не угрожает, а фанаты будут правильно себя вести»
19 ноября, 15:34
Валуев против пива на стадионах: «Можем еще курящим сделать приятно – разве можно их дискриминировать? У нас же негде больше выпить и покурить»
19 ноября, 12:40
Тарасова против пива на стадионах: «Российскому народу нельзя ничего пить, кроме лимонада, чтобы оставаться в здравом уме на соревнованиях. Для пива есть бары, а не арены»
19 ноября, 11:50
Главные новости
Прокуратура Тулузы начала проверку жеста Деннума в адрес Эбоно из «Гавра» на предмет расизма: «Нужно бороться с преступлениями, подрывающими ценности нашей республики»
вчера, 21:38
Садьо Мане: «Роналду – пример для подражания для каждого футболиста. Я никогда не видел таких игроков»
вчера, 20:59
«Росарио Сентраль» Ди Марии признан чемпионом лиги Аргентины – титул учредили сегодня на заседании исполкома
вчера, 20:54Фото
Руни о Кейне: «Напоминает Криштиану в молодости. Иногда он бьет под безумным углом, и ты думаешь: «Зачем?» Можно попросить пас – ему все равно, он пробьет снова»
вчера, 20:31
Жоан Лапорта: «Возвращение Месси в «Барселону» в качестве игрока нереалистично. Мы работаем над проектом для будущего, и если ты живешь прошлым, то почти не двигаешься вперед»
вчера, 20:19
Президент «Ливерпуля» Вернер: «Виртц поразительно талантлив. Возможно, он выиграет «Золотой мяч». Когда есть шанс взять такого игрока, надо его использовать»
вчера, 20:10
Сыграйте в игру детства и получите ретрофутболку любимой легенды!
вчера, 20:00Тесты и игры
«Локомотив» продаст или отдаст в аренду Сарвели, Салтыкова и Годяева («Чемпионат»)
вчера, 19:18
Мовсесьян об академии «Спартака»: «Хотим единую методику и играть в интеллектуальный футбол имени Черенкова. Чтобы переоделись – и все равно видно, кто из двух команд «Спартак»
вчера, 19:09
Губерниев о «Спартаке»: «Должны назначить российского тренера. Есть Шалимов, Юран, Карпин свободен. Но если Романов удержит шапку Мономаха и взойдет на трон, все может быть хорошо»
вчера, 18:55
Ко всем новостям
Последние новости
«Локо» умеет здорово играть вторым номером против фаворитов и может зацепиться за победу в матче с «Краснодаром». Наумов об игре РПЛ
24 минуты назад
Ташуев о лимите на тренеров: «Среди иностранцев надо брать не кого попало, а тех, кто оставит след в нашем футболе»
39 минут назад
Руни считает, что Кейн будет величайшим английским игроком: «Просто исходя из его голов и выступлений. И он побьет рекорд по матчам за сборную»
вчера, 22:06
«Сити» скоро начнет переговоры с Фоденом о продлении контракта. В случае с Родри «горожане» сперва хотят посмотреть на его восстановление от травмы (Daily Mail)
вчера, 21:56
Лапочкин о назначении Карасева на игру «Спартак» – ЦСКА: «Кто, если не он? Сергей обрел форму, которой у него не было два года, последние игры провел на очень высоком уровне. И опыт огромный»
вчера, 21:43
Мостовой о Головине: «Не люблю давать советы, потому что их никто не слушает. Он пожертвовал хорошим футболом ради наград, но трофеев почти нет – и не будет, если останется в «Монако»
вчера, 21:14
Головин о 5:0 с Саудовской Аравией на ЧМ-2018: «На нас обвалился негатив, что мы плохо сыграли в контрольных матчах. И за одну игру мы развернули всю страну в противоположную сторону»
вчера, 19:59
Вингер «Брентфорда» Карвалью пропустит остаток сезона из-за травмы «крестов»
вчера, 19:46
«МЮ» почтил память экс-басиста The Stone Roses Гари Маунфилда, умершего в 63 года: «Клуб был частью его ДНК»
вчера, 19:33
Ули Хенесс: «Кейн на одном уровне с Гердом Мюллером и Левандовским, у него топовые показатели. И мне нравится, что поначалу Харри просто ждал мяча в штрафной, а теперь стал плеймейкером»
вчера, 18:15