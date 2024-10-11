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  • Цыплаков забросил 1-ю шайбу в НХЛ в дебютном матче за «Айлендерс». У него 2 броска и 6 хитов за 20:46 против «Юты» при 7:38 в большинстве
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Цыплаков забросил 1-ю шайбу в НХЛ в дебютном матче за «Айлендерс». У него 2 броска и 6 хитов за 20:46 против «Юты» при 7:38 в большинстве

Максим Цыплаков забросил 1-ю шайбу в НХЛ в дебютном матче в лиге.

Форвард «Айлендерс» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (4:5 ОТ). 

26-летний россиянин вывел свою команду вперед в третьем периоде, отличившись с передач Брока Нелсона и Кайла Палмиери. 

Сегодня Цыплаков (20:46 – второе время среди форвардов команды, 7:38 – в большинстве, «+1») нанес 2 броска в створ и 2 мимо, а также применил 6 силовых приемов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoАйлендерс
logoНХЛ
logoМаксим Цыплаков
logoЮта
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