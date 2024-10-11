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Малкин – 1-й россиянин в истории НХЛ, сделавший 800 голевых передач. В истории лиги – 34-й игрок с таким достижением

Евгений Малкин – 1-й россиянин в истории НХЛ, сделавший 800 голевых передач.

38-летний форвард «Питтсбурга» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата с «Детройтом» (6:3) и был признан его третьей звездой.

Это первые очки россиянина в новом сезоне. Всего у него стало 1298 (498+800) баллов в 1147 играх в рамках регулярок. 

Малкин – первый из россиян в истории НХЛ, сделавший 800 результативных передач. На втором месте идет Александр Овечкин из «Вашингтона» (697 ассистов в 1426 играх). 

В истории «Питтсбурга» Евгений стал 3-м игроком с таким результатом (Марио Лемье – 1033 в 915, Сидни Кросби – 1006 в 1274, в том числе 2 ассиста сегодня). 

В истории лиги Малкин идет на общем 34-м месте, на 33-й позиции – Пьер Тюржон (812 в 1294). Среди действующих игроков его опережают Кросби и Патрик Кэйн из «Детройта» (813 в 1230).

Сегодня нападающий (16:06, 2:27 – в большинстве, нейтральная полезность) трижды бросил в створ и сделал 1 блок. Статистика на точке вбрасывания – 50% (6 из 12). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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Пьер Тюржон
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