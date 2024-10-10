Глава УЕФА Чеферин о календаре: «Кто жалуется? Те, у кого самые высокие зарплаты, и клубы, у которых по 25 топ-игроков»
Президент УЕФА прокомментировал жалобы футболистов на календарь.
«Нужно признать, что календарь матчей заполнен до отказа. Мы достигли предела. В то же время клубы и игроки по-разному реагируют на это. Некоторые из них перегружены. У других есть свободные окна.
Справедливости ради, хочу сказать, что я придерживаюсь того, что сказал два месяца назад, – места для дополнительных матчей больше нет. Но я должен добавить: а кто жалуется? Те, у кого самые высокие зарплаты, и те [клубы], у которых по 25 топ-игроков. Те, у кого зарплаты ниже, и клубы, у которых всего 11 игроков, не жалуются. Они любят играть», – сказал Александер Чеферин на собрании Ассоциации европейских клубов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости