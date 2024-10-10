Глава УЕФА Чеферин о календаре: «Кто жалуется? Те, у кого самые высокие зарплаты, и клубы, у которых по 25 топ-игроков»

Президент УЕФА прокомментировал жалобы футболистов на календарь.

«Нужно признать, что календарь матчей заполнен до отказа. Мы достигли предела. В то же время клубы и игроки по-разному реагируют на это. Некоторые из них перегружены. У других есть свободные окна.

Справедливости ради, хочу сказать, что я придерживаюсь того, что сказал два месяца назад, – места для дополнительных матчей больше нет. Но я должен добавить: а кто жалуется? Те, у кого самые высокие зарплаты, и те [клубы], у которых по 25 топ-игроков. Те, у кого зарплаты ниже, и клубы, у которых всего 11 игроков, не жалуются. Они любят играть», – сказал Александер Чеферин на собрании Ассоциации европейских клубов.