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Глава УЕФА Чеферин о календаре: «Кто жалуется? Те, у кого самые высокие зарплаты, и клубы, у которых по 25 топ-игроков»

Президент УЕФА прокомментировал жалобы футболистов на календарь.

«Нужно признать, что календарь матчей заполнен до отказа. Мы достигли предела. В то же время клубы и игроки по-разному реагируют на это. Некоторые из них перегружены. У других есть свободные окна. 

Справедливости ради, хочу сказать, что я придерживаюсь того, что сказал два месяца назад, – места для дополнительных матчей больше нет. Но я должен добавить: а кто жалуется? Те, у кого самые высокие зарплаты, и те [клубы], у которых по 25 топ-игроков. Те, у кого зарплаты ниже, и клубы, у которых всего 11 игроков, не жалуются. Они любят играть», – сказал Александер Чеферин на собрании Ассоциации европейских клубов.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
logoУЕФА
календарь
logoАлександер Чеферин
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