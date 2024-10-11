Задоров набрал первые очки за «Бостон» – 2 передачи в матче с «Монреалем». У него 2 хита, 2 блока и «+1» за 18:47
Никита Задоров сделал 2 передачи за «Бостон» в матче с «Монреалем».
Защитник «Брюинс» внес вклад в победу клуба над «Канадиенс» (6:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
Это первые очки россиянина за новую команду в рамках регулярок лиги.
Сегодня Задоров (18:47, 4:51 – в меньшинстве, «+1») не бросал по воротам. У него 2 силовых приема, 2 блока и малый штраф (реализованный соперником).
Отметим, что первая передача в сегодняшней игре стала для Никиты 100-й в регулярных чемпионатах. Всего у него 148 (47+101) баллов в 644 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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