Варламов пропустил 5 шайб от «Юты» в первом матче в сезоне. Сорокин был заявлен на игру вторым вратарем «Айлендерс»
Семен Варламов пропустил 5 шайб от «Юты» в первом матче в сезоне.
«Айлендерс» уступили новому клубу НХЛ в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата (4:5 ОТ).
36-летний российский вратарь провел полный матч и отразил 21 из 26 бросков по своим воротам.
Его сменщиком в этом матче был Илья Сорокин. Россиянин не провел ни одного матча на предсезонке, так как начал работу на льду только во время тренировочного лагеря – в связи с восстановлением после операции на спине.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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