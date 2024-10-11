Варламов пропустил 5 шайб от «Юты» в первом матче в сезоне. Сорокин был заявлен на игру вторым вратарем «Айлендерс»

Семен Варламов пропустил 5 шайб от «Юты» в первом матче в сезоне.

«Айлендерс » уступили новому клубу НХЛ в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата (4:5 ОТ).

36-летний российский вратарь провел полный матч и отразил 21 из 26 бросков по своим воротам.

Его сменщиком в этом матче был Илья Сорокин . Россиянин не провел ни одного матча на предсезонке, так как начал работу на льду только во время тренировочного лагеря – в связи с восстановлением после операции на спине.