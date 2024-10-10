  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Надо убрать ОГЭ и ЕГЭ – сделать один экзамен, как в СССР, в 90-е. Дети переживают, их же перед экзаменом досматривают металлоискателями. Дичь!» Жирков об образовании
56

«Надо убрать ОГЭ и ЕГЭ – сделать один экзамен, как в СССР, в 90-е. Дети переживают, их же перед экзаменом досматривают металлоискателями. Дичь!» Жирков об образовании

Юрий Жирков поделился мнением о системе образования в России.

– Вы увлекаетесь историей и даже коллекционируете вещи времен Великой Отечественной войны. Есть ли у вас ощущение, что новое поколение не знает истории?

– Спрашиваю у своих детей, что они проходят, – как-то увиливают от ответа. Ничего толком сказать не могут. Но у старшего сына в принципе хороший уровень знания истории. Он вовлечен в это.

– Сейчас преподают слабее, чем раньше?

– Этому надо не только в школе учить, но и самому покупать книги, интересоваться. Если человеку не нравится, он читать не будет. Будет чем-то другим занят. Таких людей много. Каждый занимается своим. Кто-то биологией, например. Или тиктоком (смеется).

– Советский троечник умнее современного отличника?

– Да нет, в школе бываю часто на собраниях. Много отличников, кому дают грамоты. Так что поспорил бы с этим.

– Смотря на своих детей, что, как вы думаете, надо менять в системе образования?

– Думаю, надо убрать ОГЭ и ЕГЭ – сделать, как было раньше. Просто чтобы был один экзамен, как раньше. Так было в СССР, в 90-е годы.

Думаю, ОГЭ и ЕГЭ – ненужная вещь. Убивает знания? Не знаю, убивает ли...Но по своим детям вижу, что они сильно переживают и боятся, что не напишут, что их выгонят из школы... Их же перед экзаменом еще и досматривают металлоискателями. Дичь какая-то! Они из-за этого нервничают.

– Вы так не переживали в свое время?

– Переживал, но не до такой степени, как дети сейчас, – сказал экс-футболист сборной России.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЮрий Жирков
logoпремьер-лига Россия
книги
logoСпорт-Экспресс
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Галатасарай» хочет выкупить Осимхена у «Наполи» в январе, цена – 75 млн евро. «Челси» сохраняет интерес, «синим» придется доплатить 6 млн (Corriere dello Sport)
311 минут назад
Кукурелья об игре рукой в матче с Германией на Евро: «Она была в естественном положении, очень близко к телу. Неправильно, что УЕФА говорит об этом спустя время – это подогревает шумиху»
2236 минут назад
Сборная России сыграет с Сирией 19 ноября. Матч пройдет в Москве, Санкт-Петербурге или Волгограде
1238 минут назад
Кубарси о «Золотом мяче»: «Выбор между Родри, Карвахалем или Вини, но я бы отдал его Родри»
2447 минут назад
Мусаев выиграл приз Winline лучшему тренеру сентября в РПЛ. Болельщики выбрали Галактионова
2053 минуты назад
Лига наций. Франция сыграет с Израилем, Англия примет Грецию, Италия против Бельгии, Казахстан в гостях у Австрии
1557 минут назад
Федерация футбола Шри-Ланки о матче с Россией: «Обязательно рассмотрим предложение, если нам его отправят. Но сначала нужно одобрение ФИФА»
458 минут назад
Гончаренко о задаче «Пари НН»: «Сделать все, чтобы вернуть болельщиков на стадион. Нужно стараться побеждать и чтобы футболисты развивались» 
9сегодня, 07:46
38-летний Халк – рекордсмен «Атлетико Минейро» по голам (113) в XXI веке. Он обошел Тарделли
15сегодня, 07:32
Италия – явный фаворит матча с Бельгией. Ставьте на Лигу наций с фрибетом 2000 рублей от БЕТСИТИ!
сегодня, 07:00Реклама
Ко всем новостям
Последние новости
Титов об открытой тренировке сборной России: «Сделать детям приятное – социальная ответственность игроков. Не нужно матчей с Пакистаном, когда никто даже не понял, какая будет сборная – зато все вернутся живые и здоровые»
7 минут назад
Агент Тео о продлении контракта с «Миланом»: «Переговоров нет уже 4 месяца. Клуб спрашивал, хочет ли игрок остаться, я ответил, что да. У нас нет других предложений»
242 минуты назад
Александр Головин: «Я счастлив в «Монако», но если обратится какой-то топ-клуб, хотел бы поехать и попробовать» 
6сегодня, 07:58
Александр Головин: «Восхищает, что Дзюба в 36 продолжает отмечаться голевыми действиями. Я ожидал этого, но не думал, что он так быстро будет давать результат»
сегодня, 07:15
Экс-директор «Пари НН» Маслов о Гончаренко: «Главное, чтобы был драйв. Бороться за выживание – новый для него опыт» 
8сегодня, 06:59
Глебов о фильме про Черенкова: «Понравится даже тем, кто не следит за футболом, не болеет за «Спартак». Зайдет просто на ура» 
23сегодня, 06:44
Лотар Маттеус: «Клопп сможет помочь «Ред Булл» достичь поставленных целей. Они мыслят глобально, а Юрген – это глыба. Он тот, кто умеет зажечь людей» 
4сегодня, 06:29
Италия – Бельгия. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
3сегодня, 05:58
Корнеев об игроках «Динамо»: «Бальбуэна уже не успевает как минимум два года. Подписание Гомеса — дорога в никуда. Он не способен делать разницу»
12сегодня, 05:46
Баши о лидерстве «Краснодара» в РПЛ: «Всегда приятно занимать первое место, но впереди долгий путь. Все хотят обыграть тебя – это нормально» 
2сегодня, 04:57