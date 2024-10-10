«Надо убрать ОГЭ и ЕГЭ – сделать один экзамен, как в СССР, в 90-е. Дети переживают, их же перед экзаменом досматривают металлоискателями. Дичь!» Жирков об образовании

Юрий Жирков поделился мнением о системе образования в России.

– Вы увлекаетесь историей и даже коллекционируете вещи времен Великой Отечественной войны. Есть ли у вас ощущение, что новое поколение не знает истории?

– Спрашиваю у своих детей, что они проходят, – как-то увиливают от ответа. Ничего толком сказать не могут. Но у старшего сына в принципе хороший уровень знания истории. Он вовлечен в это.

– Сейчас преподают слабее, чем раньше?

– Этому надо не только в школе учить, но и самому покупать книги, интересоваться. Если человеку не нравится, он читать не будет. Будет чем-то другим занят. Таких людей много. Каждый занимается своим. Кто-то биологией, например. Или тиктоком (смеется).

– Советский троечник умнее современного отличника?

– Да нет, в школе бываю часто на собраниях. Много отличников, кому дают грамоты. Так что поспорил бы с этим.

– Смотря на своих детей, что, как вы думаете, надо менять в системе образования?

– Думаю, надо убрать ОГЭ и ЕГЭ – сделать, как было раньше. Просто чтобы был один экзамен, как раньше. Так было в СССР, в 90-е годы.

Думаю, ОГЭ и ЕГЭ – ненужная вещь. Убивает знания? Не знаю, убивает ли...Но по своим детям вижу, что они сильно переживают и боятся, что не напишут, что их выгонят из школы... Их же перед экзаменом еще и досматривают металлоискателями. Дичь какая-то! Они из-за этого нервничают.

– Вы так не переживали в свое время?

– Переживал, но не до такой степени, как дети сейчас, – сказал экс-футболист сборной России.