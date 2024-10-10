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У Черчесова нет побед в 3 матчах во главе сборной Казахстана – 2 поражения и 1 ничья с общим счетом 0:7

У Станислава Черчесова нет побед в трех матчах во главе сборной Казахстана.

Сегодня казахстанская команда уступила сборной Австрии со счетом 0:4 в третьем туре Лиги наций. 

Это был третий матч Черчесова на посту главного тренера команды – ранее она сыграла вничью с Норвегией (0:0) и потерпела поражение от Словении (0:3). 

Сборная Казахстана занимает последнее, четвертое, место в таблице 3-й группы дивизиона B Лиги наций.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс”
logoСтанислав Черчесов
logoСборная Австрии по футболу
logoсборная Казахстана по футболу
logoЛига наций УЕФА
logoSports – Казахстан
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