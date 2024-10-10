Минское «Динамо» обыгрывает СКА 3:0 и перебрасывает 35:11 (20:1 – во втором периоде) после 2-го периода. Шипачев забил бывшей команде
Минское «Динамо» обыгрывает СКА после двух периодов.
Команда тренера Дмитрия Квартальнова выигрывает 3:0 после двух периодов в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
При этом минчане также переигрывает команду Романа Ротенберга по броскам в створ со счетом 35:11.
Согласно официльному протоколу, счет по броскам в отдельном втором периоде составил 20:1 в пользу «Динамо».
Также во втором периоде шайбу в большинстве забил форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев, ранее выступавший за СКА.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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