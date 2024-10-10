Минское «Динамо» обыгрывает СКА 3:0 и перебрасывает 35:11 (20:1 – во втором периоде) после 2-го периода. Шипачев забил бывшей команде

Минское «Динамо» обыгрывает СКА после двух периодов.

Команда тренера Дмитрия Квартальнова выигрывает 3:0 после двух периодов в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

При этом минчане также переигрывает команду Романа Ротенберга по броскам в створ со счетом 35:11.

Согласно официльному протоколу, счет по броскам в отдельном втором периоде составил 20:1 в пользу «Динамо».

Также во втором периоде шайбу в большинстве забил форвард минского «Динамо » Вадим Шипачев , ранее выступавший за СКА .