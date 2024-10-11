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Тарасенко забросил 1-ю шайбу за «Детройт» в регулярках НХЛ. Это его 294-й гол за карьеру в лиге

Владимир Тарасенко забросил 1-ю шайбу за «Детройт» в регулярках НХЛ.

Форвард «Ред Уингс» отличился в своем первом официальном матче за новую команду – против «Питтсбурга» (3:6). 

В активе 32-летнего россиянина стало 294 гола при 630 очках в 752 играх в рамках регулярок. 

Сегодня Тарасенко (13:50, 2:47 – в большинстве, нейтральная полезность) нанес 4 броска в створ, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoПиттсбург
logoДетройт
logoНХЛ
logoВладимир Тарасенко
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