Тарасенко забросил 1-ю шайбу за «Детройт» в регулярках НХЛ. Это его 294-й гол за карьеру в лиге
Владимир Тарасенко забросил 1-ю шайбу за «Детройт» в регулярках НХЛ.
Форвард «Ред Уингс» отличился в своем первом официальном матче за новую команду – против «Питтсбурга» (3:6).
В активе 32-летнего россиянина стало 294 гола при 630 очках в 752 играх в рамках регулярок.
Сегодня Тарасенко (13:50, 2:47 – в большинстве, нейтральная полезность) нанес 4 броска в створ, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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