Тарасенко забросил 1-ю шайбу за «Детройт» в регулярках НХЛ. Это его 294-й гол за карьеру в лиге

Владимир Тарасенко забросил 1-ю шайбу за «Детройт» в регулярках НХЛ.

Форвард «Ред Уингс» отличился в своем первом официальном матче за новую команду – против «Питтсбурга » (3:6).

В активе 32-летнего россиянина стало 294 гола при 630 очках в 752 играх в рамках регулярок.

Сегодня Тарасенко (13:50, 2:47 – в большинстве, нейтральная полезность) нанес 4 броска в створ, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.