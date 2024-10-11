Репортаж с тренировки сборной – дети и веселье вместо Пакистана. Что из этого вышло?

Репортаж Ярослава Сусова.

В октябре 2024-го сборная России оказалась в крайне странном положении.

Два года без официальных матчей и в изоляции научили выкручиваться и искать дружественных соперников везде. И все время получалось: привозили крепкие Камерун и Сербию , летали в Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, Беларусь, Вьетнам и даже Иран .

В марте, октябре и ноябре (а в 2024-м еще и июне) сборная обязательно с кем-нибудь играла. И вот серия внезапно прервалась. В Азии и Америке – отбор на чемпионат мира-2026, в Африке – на КАН-2025, в Европе – Лига наций. Найти соперника не получилось. В сборной не захотели играть против Медиалиги, а от матча с Россией в последний момент отказался даже Пакистан (195-я команда рейтинга ФИФА, ниже Бутана и Брунея). Уже после начала сбора со звездами РПЛ и Александром Головиным оказалось, что матчей не будет.

Но сбор не завершили, а использовали как шанс сделать праздник для тех, кто раньше не видел сборную вживую.

Мы сходили на открытую тренировку для болельщиков – и поболели за нее вместе.

На тренировке сборной ждали 3000 человек. Было почти в два раза меньше, но люди стояли в очереди к Жиркову и Булыкину

Антураж вокруг сборной России солидный – несмотря на то, что на стадионе тренировка, а не серьезный матч. Вокруг арены без очередей, но билеты не купить.

В РФС подсказывают – реализовывали около трех тысяч, все разобрали в первый же день. Причем билеты именные и с куар-кодом – все серьезно, как на РПЛ. Только Fan ID не нужен.

Для зрителей выделили одну центральную трибуну динамовского стадиона. Все активности вращались вокруг нее.

В холле внутри трибуны сразу встречает огромная очередь. Как будто на «Динамо» раздает автографы Влад А4 . Большая часть – дети. Удивленно узнаю, что все они – за фотографиями к Дмитрию Булыкину и Юрию Жиркову. Соседняя очередь – к Владимиру Габулову и Дмитрию Сенникову – в разы скромнее.

Детишки подходят к Булыкину и Жиркову в футболках ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива» – и с улыбкой фотографируются. Дмитрий чувствует себя очень комфортно, направляет ребят и подзывает следующих.

Один из них спрашивает что-то про Головина, Дмитрий ему с улыбкой: «Головин на поле будет! Если получится, у поля возьмешь автограф!»

Все это время рядом стоит Жирков. Традиционно молчит, а во время фотографий скромно складывает руки перед собой. Я провел возле Булыкина с Жирковым минут пять: Юрий сказал одно слово (шепотом Дмитрию) и 0 раз обнял болельщиков. Скромняга!

Кто пришел на тренировку? В основном фанаты, которые не видели матчи сборной вживую, и родители с детьми

Большая часть публики на тренировке – родители с детьми. Некоторые дети пришли посмотреть, другие – поиграть (но об этом чуть позже).

Один из взрослых в очереди к Булыкину и Жиркову – Александр. Ему 33, он из Ростова-на-Дону, но живет в Москве, пришел в шарфике «Ростова» с ковидным принтом.

«Я ни разу не был на сборной России, не получается попасть на матчи, – рассказывает Александр. – А так хотя бы на тренировке посмотрю. Может, даже с кем-то сфтографируюсь! Если бы здесь был Голенков из нашей команды, я бы с ним сфотографировался, а из сборной – без разницы.

Работаю в Москве, так что хожу на матчи «Ростова» на гостевой сектор. Правда, один раз с «Локомотивом» купил билет на его фан-сектор. Меня фанаты спросили: «Ты за кого болеешь? Тебе сюда не надо». Подозвал стюарда, отвели на гостевую трибуну.

Хочется, конечно, чтобы мы играли не только с восточными командами, но и с западными. Это, конечно, невозможно в связи с СВО… А так меня устраивает. Ну, Пакистан не захотел с нами играть. Зато вон Сирия хочет. Матчи иногда поглядываю. Но играть надо обязательно. Если человек не работает, лежит и ничего не делает, у него же мышцы атрофируются. Так и у футболистов. Клубные игры – одно, масштабные в сборной – другое».

Это вообще популярная мотивация прийти на тренировку сборной. Перекидываюсь парой слов с другими болельщиками. Многие просто никогда не видели ее матчи вживую, а тут – Головин и все-все-все.

Правда, на трибунах оказывается не так ярко. Несмотря на реализованные 3000 билетов, трибуна – полупустая. Многие просто не пришли по бесплатным, а на самых центральных местах вообще почти никого. Билеты на них получить было нельзя, видимо, их распространяли через партнеров. Чем ближе к краю – тем больше людей.

Перемещаться в центр запрещено. Контролеры спрашивают, на какой сектор у тебя билет. Даже просто ближе к центру не пускают, и неважно, что половина – не занята, а рассадка свободная.

Сборная торжественно выходит из подтрибунки, но встречают ее довольно холодно. Болельщиков не так много, организованной поддержки нет – мы хлопаем и снимаем на телефоны. В ответ капитан Головин благодарит всех, кто пришел – и надеется, что зрителям понравится. Главный тренер Карпин говорит про детишек, которые потренируются с футболистами сборной.

Тренировка выглядит так: большое поле поделено на восемь зон. Две большие – возле трибуны, две чуть меньше – возле угловых флажков, еще две – позади у центрального круга, ну и финальные – возле ворот (там вратари).

Все работает по принципу станций или квеста для детей. Да, на тренировке несколько сотен детей из спортивных школ Курской и Белгородской областей. Они с футболистами на поле и переходят от станции к станции.

Активности разные. Где-то бьют по воротам Лантратова, где-то играют в квадрат с Виктором Онопко (тренер сборной один – и кружится внутри квадрата за мячом).

У меня левая трибуна поближе к центру. И на ближайшем поле с детьми играют Батраков, Мусаев и Сильянов. Выглядит забавно. Оказывается, Алексей – очень эмоциональный, все время жестикулирует и что-то говорит (правда, с трибуны не разобрать что – на фоне играет микс «Катюши» в современном стиле), а Александр – с юмором, внутри квадрата падает перед мячом в наигранно неловкий подкат, чтобы его остановить.

Раз в несколько минут дети меняются. И в паузах подбегают к Валерию Карпину, он тоже суперзвезда, да еще и сказал теплые слова перед тренировкой:

«Такой формат не просто возможен, а нужен. Это что-то невообразимое для ребят. Как и нам в таком возрасте было поиграть с настоящими футболистами. Я не говорю даже про игроков сборной!»

В отличие от детей, игроки остаются на тех же позициях. Так что первые 30 минут внимательно изучаем квадраты с Батраковым. Головин с Пруцевым и Дивеевым – на площадке справа. И ее почти не видно.

Тут ведущий спрашивает: «Вам же не холодно? Это большая радость для нас!» Сам-то ведущий – в шапке-петушке, хоть и варежки снял (Юрий Семин был бы доволен). Люди вокруг меня постепенно уходят с трибуны за чаем.

Головин стоял в воротах и бил пенальти, Карпукас требовал ВАР, а Глебов объявлял решение в микрофон. Как же игроки раскрылись в двусторонке!

Таких же, как я, несколько десятков. Очередей за едой нет, но популярность чая – уже средняя, а не низкая, как перед мероприятием. Здесь же встречаю Анастасию. Ей 19, она только недавно увлеклась футболом и пришла на тренировку с баннером «Монако, Монако, Головин, Монако».

«Мы с подружкой смотрели матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Монако» в доме «Динамо», – рассказывает Анастасия. – И вспомнили мем. Это в честь песни Тимати, у него есть строчка про Монако (в треке Тимати и Егора Крида «Гучи» есть строчки «Монако, Монако, Монако – ********, однако. Монако, Монако, Монако – опухла шпага – Спортс). Очень импонирует Головин, нравится, как он играет. А еще он раньше играл за ЦСКА, а я за ЦСКА болею. По настроению иногда смотрю «Монако». Тренировку сборной не могла пропустить, тут все игроки, очень много молодых, интересно понаблюдать. Я никогда не была на матчах сборной.

Пока тренировка выглядит немного сомнительно. Хочется посмотреть на игроков, а тренировка – с детьми. Ничего необычного. Хотя Головин супер, выделяется скоростью, это прямо заметно».

Звезде «Монако» вообще посвящено больше всего баннеров. Их рисуют прямо тут – на столике с красками вроде аквагрима. Большинство – простые просьбы сфотографироваться, но есть и оригинальное. Помимо отсылки к Тимати вижу такое: «Головин круче Роналду» или «Головин лев тигр» (именно так, без запятых).

К концу первого часа обстановка меняется.

Теперь всех распределяют на поля побольше. На левом – Воробьев, Головин, Адамов, Пальцев, Сильянов, Горшков, Карпукас, Глебов и Бабкин.

И тут становится веселее. Команды делят так: в одной – по 4 футболиста и 11 детей. Микрофон забирает Роман Гутцайт (теперь – пресс-атташе сборной России) и начинает комментировать.

Детишкам дают поиграть буквально по 5 минут, команды постоянно меняют, чтобы все погоняли мяч с игроками сборной. Голов почти нет, но забавных ситуаций – полно.

Кто-то попадает в штангу, кто-то – в перекладину, дети обвивают Артема Карпукаса, а Гутцайт шутит: «Такого количества соперников Артем не видел никогда в карьере».

Ярко раскрывается Данил Глебов, когда превращается в судью. Он носит запасной мяч и определяет фолы или ауты. В игре драматичный момент, остается последняя атака, и Глебов показывает, как ударить по мячу посильнее и доставить его подальше. Мальчик слушает, а дальше Даниил выбегает на поле, отодвигает руками соперников парня, чтобы передача точно прошла. Но до гола все равно не доходит.

А теперь последняя игра. На поле Головин, только на непривычной позиции – в воротах. У него кстати, неплохо получается: далеко выбрасывает мяч руками, выбивает свечой вверх. Но Александру не везет. Он пропускает – это вообще первый гол за четыре матча.

У автора, Матвея, тут же берут флэш-интервью. «Да я просто нашел нужную позицию, ударил и забил», – очень футбольно ответил парень.

Но тут Глебов (он все еще судья) останавливает игру. Данил показывает на точку, а Роман Гутцайт озвучивает: «Это пенальти».

И начинается представление.

Артем Карпукас настойчиво требует ВАР и показывает квадрат руками, а Валентин Пальцев и Юрий Горшков в шутку толкаются с Глебовым перед камерами – и якобы негодуют.

Но Глебов не теряется. Забирает микрофон и на весь стадион проговаривает: «После просмотра ВАР решение подтверждено – пенальти».

К мячу подходит Александр Головин. Вокруг него собираются все участники обеих команд. Глебов свистит, Головин разбегается – и сравнивает счет. Попадает прямо в девятку – а вратарь (защитник «Крыльев») Юрий Горшков падает в нижний угол.

Финальный свисток – 1:1.

После тренировки пообщаться и потусить с игроками не получается. На поле их сразу выцепляют дети, а потом – офицеры РУСАДА. Оказывается, они приехали на открытую тренировку сборной для болельщиков (!) за допинг-пробами.

Так что за автограф Головина развернулась борьба.

– Те, кто уже получили, отойдите!

– Да мы еще не получили, #####, мы еще! ########!

– Не матерись! Тут дети, тебя выгонят со стадиона!

– Да я просто попросил отойти…

– Да я ж без претензий!

А пока болельщики спорили за автограф Головина, Александра увели сдавать допинг-пробу.

Зато внимание футболистов точно досталось пацанам из Курской и Белгородской областей.

«Мы были в поездке в Казани, потом вернулись в Курск и нам сказали, что нас отправляют на тренировку со сборной России, – говорит 11-летний Кирилл Канунников (его выделил на интервью тренер академии курского «Авангарда»). – Я никогда не был на матчах сборной, первый посмотрел, наверное, в 2017-м. А больше всего помню игру Россия – Испания на чемпионате мира. Еще я болею за «Зенит», мне нравится город Санкт-Петербург.

Тренировка понравилась, правда, мы немножко опоздали. Побили по воротам, а потом бегали и всей командой фоткались с футболистами. Зато сфотографировались почти со всеми! Я даже взял автографы у Мостового и Дивеева. Почему у них? Да, у кого получилось, у тех и взял!»

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Фото: Ярослав Сусов; РФС /Михаил Шапаев