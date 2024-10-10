  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • СКА проиграл 3 из 5 последних матчей и идет 5-м на Западе. Команда Ротенберга уступила минскому «Динамо»
75

СКА проиграл 3 из 5 последних матчей и идет 5-м на Западе. Команда Ротенберга уступила минскому «Динамо»

СКА проиграл шестой матч в нынешнем сезоне КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга уступила минскому «Динамо» (2:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Это поражение стало для СКА третьим в пяти предыдущих матчах. Прежде петербуржцы обыграли Локомотив (4:3 ОТ) и минское «Динамо» (3:0), но уступили «Северстали» (3:4) и «Куньлуню» (4:5).

Минское «Динамо» набрало 15 очков в 13 матчах и находится на седьмой позиции в таблице Западной конференции.

СКА имеет в активе 17 баллов в 14 играх и занимает пятое место в конференции.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoСКА
logoДмитрий Квартальнов
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoРоман Ротенберг
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Демидов сыграл 3:17 против минского «Динамо» и не выходил в 3-м периоде. 18-летний форвард СКА провел 4 матча подряд без очков
4 минуты назад
ЦСКА проиграл 3 из 4 последних матчей. Команда Воробьева вела 3:2 в 3-м периоде с «Автомобилистом», но уступила по буллитам
615 минут назад
Ротенберг о поражении: «Минское «Динамо» – сильный соперник, не хуже «Локомотива», даже поинтереснее играют. У СКА не было энергии, не хватило эмоций»
4331 минуту назад
КХЛ. СКА проиграл минскому «Динамо», ЦСКА уступил «Автомобилисту», «Спартак» пропустил 5 шайб от «Салавата», «Торпедо» обыграло «Металлург»
48841 минуту назад
«Спартак» проиграл «Салавату Юлаеву» и «Металлургу» с общим счетом 4:10
1756 минут назад
Ротенберг заменил Плешкова на Заврагина в матче с минским «Динамо». Артемий пропустил 3 шайбы за 2 периода
59сегодня, 18:26
Минское «Динамо» обыгрывает СКА 3:0 и перебрасывает 35:11 (20:1 – во втором периоде) после 2-го периода. Шипачев забил бывшей команде
88сегодня, 18:02
Разин о поражении от «Торпедо»: «В фигурном катании есть баллы за артистизм, в ММА – за лучший бой. «Металлург» заслужил очко за волю к победе – игра у нас есть»
12сегодня, 17:45
НХЛ. «Детройт» примет «Питтсбург», «Нью-Джерси» против «Торонто», «Миннесота» – «Коламбус», «Флорида» в гостях у» Оттавы»
20сегодня, 17:30
Звягин про 0:1 от «Барыса»: «Авангард» подвела реализация. 3 броска в створ в 3-м периоде – этого недостаточно, не смогли вскрыть оборону»
14сегодня, 17:06
Ко всем новостям
Последние новости
Кузнецов забил 2-й гол в сезоне КХЛ и отличился впервые с 5 сентября. Форвард забросил после подставления клюшки в матче с минским «Динамо»
5сегодня, 18:38
Ларионов о победе над «Металлургом»: «Непростой матч – немного вышел из-под контроля. Проверили стержень «Торпедо», характер»
3сегодня, 18:15
Капитан «Коламбуса» Дженнер пропустит 5 месяцев после операции на плече. Форвард получил травму на тренировке
4сегодня, 17:31
Плотников – 4-й хоккеист, сыгравший 900 матчей в КХЛ. Лидирует Бирюков – 1001 игра
5сегодня, 17:16
Только 500 зрителей смогут посетить матч «Нефтехимика» и «Сибири». Нижнекамцы сообщили, что это независящие от клуба обстоятельства
5сегодня, 15:10
Сутер разделил 9-е место по числу матчей среди защитников в НХЛ – 1445. Лидирует Хара – 1680 игр
5сегодня, 14:30
Вратарь «Монреаля» Монтембо отразил рекордные 48 бросков с шатаутом в стартовых матчах сезона НХЛ
5сегодня, 13:55
0:6 от «Рейнджерс» – повторение антирекорда самого крупного поражения «Питтсбурга» в первом матче сезона НХЛ
1сегодня, 13:43
Плющев об успехах «Трактора»: «Надо отметить работу Гру. Он серьезно изучал команду, приехал со своим видением, в отличие от многих своих коллег»
7сегодня, 11:59
Александров подписал контракт с «Сочи» на один день. Клуб поднимет именной свитер экс-защитника под своды арены
9сегодня, 11:35Фото