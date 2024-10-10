СКА проиграл 3 из 5 последних матчей и идет 5-м на Западе. Команда Ротенберга уступила минскому «Динамо»
СКА проиграл шестой матч в нынешнем сезоне КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга уступила минскому «Динамо» (2:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Это поражение стало для СКА третьим в пяти предыдущих матчах. Прежде петербуржцы обыграли Локомотив (4:3 ОТ) и минское «Динамо» (3:0), но уступили «Северстали» (3:4) и «Куньлуню» (4:5).
Минское «Динамо» набрало 15 очков в 13 матчах и находится на седьмой позиции в таблице Западной конференции.
СКА имеет в активе 17 баллов в 14 играх и занимает пятое место в конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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