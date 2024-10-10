Израиль – Франция. Онлайн-трансляция начнется в 21:45

Сборная Франции сыграет с Израилем в 3-м туре Лиги наций.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 21:45 по московскому времени.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть в Okko.

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