Джокович будет на Кубке Дэвиса, где Надаль завершит карьеру: «Рафа, я приеду, чтобы отдать дань уважения твоей блестящей карьере»

Новак Джокович обратился к Рафаэлю Надалю, который сегодня объявил, что завершит карьеру после ноябрьского финала Кубка Дэвиса.

«Рафа , одного поста недостаточно, чтобы выразить мое уважение к тебе и к тому, что ты сделал для нашего спорта. Ты вдохновил миллионы детей начать играть в теннис, и мне кажется, это величайшее достижение, о котором можно мечтать. Твои упорство, самоотдача и боевой дух будут служить примером десятилетиями. Твое наследие будет жить вечно. Только ты знаешь, что тебе пришлось пережить, чтобы стать легендой тенниса и спорта в целом. Спасибо, что столько раз заставлял меня играть на пределе. Наше соперничество сильнее всего повлияло на меня как на игрока.

Ты всегда с особой страстью выступал за Испанию. Желаю тебе наилучшего прощания в Малаге на Кубке Дэвиса. Я приеду, чтобы отдать дань уважения твоей блестящей карьере 🙌💪👏», – написал 24-кратный чемпион «Больших шлемов».

Испания сыграет в четвертьфинале с Нидерландами, Сербия в этом году не попала в плей-офф.