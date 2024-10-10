Президент «ПСЖ» о возможной забастовке игроков из-за календаря: «Те, кто жалуются – не играйте»

Президент «ПСЖ» отреагировал на возможную забастовку игроков из-за календаря.

Первым о возможной забастовке из-за перенасыщенного календаря заявил хавбек «Манчестер Сити » и сборной Испании Родри. Его поддержали футболисты и тренеры топ-клубов, в том числе представители «Реала», «Барселоны», «Ливерпуля», «Челси», «Арсенала», «Манчестер Юнайтед».

Недовольство игроков среди прочего спровоцировало решение ФИФА проводить клубный чемпионат мира с участием 32 команд. На турнир не допускаются более двух клубов из одной страны.

«Игроки и клубы, которые жалуются, – не играйте. Мне поступают жалобы на то, что от каждой страны участвуют только два клуба. Некоторые хотят больше двух клубов, с другой стороны, они жалуются. Так вы не выиграете.

Календарь всегда был проблемой. Ее нужно решать с участием всех заинтересованных сторон, процесс должен быть прозрачным, чтобы понять, что лучше для всех, а не только для одной стороны.

Клубы финансируют экосистему, и зарплаты становятся все выше и выше. Если у нас будут те же соревнования и те же доходы, это будет проблемой», – сказал Нассер Аль-Хелайфи , председатель Ассоциации европейских клубов (ECA), на Генеральной ассамблее в Афинах.

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