Сергачев сделал 2 передачи в матче с «Айлендерс». У защитника «Юты» 3 блока, 2 перехвата, 2 потери и «минус 1» за 24:59

Михаил Сергачев сделал 2 передачи в матче с «Айлендерс».

Защитник помог «Юте» обыграть клуб с Лонг-Айленда в гостях (5:4 ОТ) и одержать вторую победу в двух матчах в сезоне НХЛ .

Изначально он был указан автором второй шайбы команды, но затем ее переписали на Барретта Хэйтона. Михаилу досталась передача.

В активе россиянина стало 3 (0+3) балла в двух играх в текущем регулярном чемпионате.

Сегодня Сергачев (24:59 – второе время в команде, 0:56 – в большинстве, 6:46 – в меньшинстве, «минус 1») один раз бросил в створ и сделал 3 блока. Статистика потерь и перехватов – 2:2.