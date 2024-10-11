Игроки сборной Греции праздновали победу над Англией с футболкой скончавшегося защитника Болдока
Игроки сборной Греции почтили память умершего партнера.
Сборная Греции обыграла команду Англии на выезде в третьем туре Лиги наций (2:1).
Футболисты греческой команды праздновали победу с футболкой Джорджа Болдока. Напомним, футболист «Панатинаикоса» скончался в возрасте 31 года – он был найден мертвым в бассейне возле своего дома в среду.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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