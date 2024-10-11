Игроки сборной Греции праздновали победу над Англией с футболкой скончавшегося защитника Болдока

Игроки сборной Греции почтили память умершего партнера.

Сборная Греции обыграла команду Англии на выезде в третьем туре Лиги наций (2:1).

Футболисты греческой команды праздновали победу с футболкой Джорджа Болдока . Напомним, футболист «Панатинаикоса » скончался в возрасте 31 года – он был найден мертвым в бассейне возле своего дома в среду.