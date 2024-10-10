24-летний Холанд забил 33-й гол за Норвегию и повторил национальный рекорд. Он догнал Юве
Эрлинг Холанд стал одним из двух лучших бомбардиров сборной Норвегии.
24-летний нападающий открыл счет в матче против команды Словении в 3-м туре Лиги наций (1:0, первый тайм).
Это 33-й гол Холанда за сборную Норвегии. Он сравнялся с лучшим бомбардиром в истории команды Йергеном Юве. На счету Эрлинга 36 матчей за национальную команду, у Юве – 45.
Подробную статистику игрока «Манчестер Сити» можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс”
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