24-летний Холанд забил 33-й гол за Норвегию и повторил национальный рекорд. Он догнал Юве

Эрлинг Холанд стал одним из двух лучших бомбардиров сборной Норвегии.

24-летний нападающий открыл счет в матче против команды Словении в 3-м туре Лиги наций (1:0, первый тайм).

Это 33-й гол Холанда за сборную Норвегии. Он сравнялся с лучшим бомбардиром в истории команды Йергеном Юве. На счету Эрлинга 36 матчей за национальную команду, у Юве – 45.

Подробную статистику игрока «Манчестер Сити » можно найти здесь .