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24-летний Холанд забил 33-й гол за Норвегию и повторил национальный рекорд. Он догнал Юве

Эрлинг Холанд стал одним из двух лучших бомбардиров сборной Норвегии.

24-летний нападающий открыл счет в матче против команды Словении в 3-м туре Лиги наций (1:0, первый тайм).

Это 33-й гол Холанда за сборную Норвегии. Он сравнялся с лучшим бомбардиром в истории команды Йергеном Юве. На счету Эрлинга 36 матчей за национальную команду, у Юве – 45.

Подробную статистику игрока «Манчестер Сити» можно найти здесь.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс”
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoсборная Норвегии по футболу
logoСборная Словении по футболу
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logoЛига наций УЕФА
logoЭрлинг Холанд
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