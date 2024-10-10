Англия впервые уступила Греции – на «Уэмбли» в Лиге наций

Греция впервые в истории обыграла Англию.

Случилось это в 3-м туре Лиги наций на стадионе «Уэмбли » – 2:1. Дубль сделал нападающий «Бенфики» Эвангелос Павлидис , победный мяч он забил на 4-й добавленной минуте.

До этой игры команды встречались 9 раз – 7 раз победила Англия, еще две встречи завершились вничью.

Разница голов всех 10 матчей – 24:5 в пользу англичан.