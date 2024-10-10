Роман Ротенберг: «Газпром» много вкладывается в петербургский спорт. Помогает «Зениту», сотрудничает со СКА почти 20 лет. Спасибо Миллеру за все, что он делает для Петербурга!»
– Вы не раз подчеркивали, что во многом успехи СКА обеспечены поддержкой ключевого спонсора «Газпрома». Означает ли это, что клуб не нуждается в инвесторах/спонсорах? Как сегодня вы формулируете для себя и менеджмента СКА задачу по привлечению спонсорских денег в клуб?
– ПАО «Газпром» – наш основной спонсор, мы сотрудничаем уже почти 20 лет. При этом «Газпром» много вкладывается в весь петербургский спорт, строит физкультурно-оздоровительные комплексы, помогает футбольному, баскетбольному, гандбольному, волейбольному «Зениту», одним словом, делает большой вклад в социальную сферу Петербурга. Спасибо Алексею Борисовичу Миллеру за все, что он делает для нашего города!
При этом у СКА есть и другие важные партнеры. Например, «Лига Ставок» – при ее помощи мы организовали многие интересные активности для болельщиков: открытые тренировки, красочные церемонии на старте и закрытии сезона.
Мы сотрудничаем с Юрием Васильевичем Красовским и «Лигой Ставок» более двух лет и всегда встречали со стороны наших партнеров полное взаимопонимание. В общем, мы рады сотрудничеству со всеми нашими партнерами, – заявил главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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