НБА. Предсезонные матчи. «Милуоки» примет «Лейкерс», «Кливленд» сыграет с «Индианой» и другие встречи
Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА состоятся пять встреч.
«Милуоки» примет на своей арене «Лейкерс», «Кливленд» сыграет с «Индианой».
Предсезонные матчи
Оклахома – Нью-Зиланд
11 октября. 3.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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