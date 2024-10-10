НБА. Предсезонные матчи. «Милуоки» примет «Лейкерс», «Кливленд» сыграет с «Индианой» и другие встречи

Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА состоятся пять встреч.

«Милуоки » примет на своей арене «Лейкерс », «Кливленд » сыграет с «Индианой». НБА Предсезонные матчи Оклахома – Нью-Зиланд 11 октября . 3.00 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.