Алькарас – Надалю: «Огромное спасибо за то, что ты был примером во всем, твое наследие неповторимо»
Карлос Алькарас обратился к Рафаэлю Надалю, который объявил, что завершит карьеру после домашнего финала Кубка Дэвиса.
«От ребенка, который смотрел на тебя по телевизору и мечтал стать теннисистом, до того, кому выпал уникальный шанс сыграть с тобой на кортах «Ролан Гаррос» и представлять Испанию на Олимпиаде! 🥲
Огромное спасибо за то, что ты был примером во всем, твое наследие неповторимо! ❤️ Я обожал твою игру, и мне будет очень не хватать тебя, когда ты уйдешь после Кубка Дэвиса, Рафа!» – написал Алькарас.
Опубликовала: Любовь Энина
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости