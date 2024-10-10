Алькарас – Надалю: «Огромное спасибо за то, что ты был примером во всем, твое наследие неповторимо»

Карлос Алькарас обратился к Рафаэлю Надалю, который объявил, что завершит карьеру после домашнего финала Кубка Дэвиса.

«От ребенка, который смотрел на тебя по телевизору и мечтал стать теннисистом, до того, кому выпал уникальный шанс сыграть с тобой на кортах «Ролан Гаррос» и представлять Испанию на Олимпиаде! 🥲

Огромное спасибо за то, что ты был примером во всем, твое наследие неповторимо! ❤️ Я обожал твою игру, и мне будет очень не хватать тебя, когда ты уйдешь после Кубка Дэвиса, Рафа!» – написал Алькарас.