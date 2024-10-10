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Мостовой о стажировке в «Спартаке»: «Сорвалась, скорее всего. Может, в следующий раз удастся договориться. Здоровье важнее»

Александр Мостовой, вероятно, не сможет пройти стажировку в «Спартаке».

Бывший футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России был госпитализирован и прооперирован 4 октября из-за камней в почках: «Прячутся, потом опять вылезают – и пошло-поехало. Три раза уже так было. Посещаю больницы чаще, чем другие на футбол ходят».

«Чувствую себя уже лучше, спасибо. Но пока нахожусь в больнице, еще не знаю, когда выпишут. Главное – чтобы проблема не повторялась, а у меня, видите, снова дает о себе знать, к сожалению.

Стажировка в «Спартаке»? Скорее всего, сорвалась. Ничего, может быть, в следующий раз удастся договориться. Пока я ни с кем об этом не говорил в клубе. Обидно ли? Да ладно, ничего страшного. Здоровье важнее», – сказал Мостовой.

Мостовой о стажировке в «Спартаке»: «Начинается после 11 октября, в воскресенье-понедельник могу поехать на тренировочную базу. Если не выпишут, при каждом отъезде будут делать укол»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
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